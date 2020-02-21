Gaziantep Polisgücü başarısını sürdürüyor

Gaziantep Polisgücü, İtalyan rakibi Lorenzoni karşısında da 3 puan hedefine ulaştı. Gaziantep Polisgücü'nün Sultanları Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'de karşılaştığı ikinci maçında İtalyan temsilcisi Lorenzonı karşısında elde ettiği galibiyetle gruptan çıkma adına önemli avantaj sağladı.

Gaziantep Polisgücü, Lorenzon, karşısında ilk periyotta öne geçmesine rağmen rakibin golüne engel olamayınca 1-1 eşitlikle tamamladı. Temsilcimiz ikinci periyotta kalesine rakibini yaklaştırmazken, attığı tek golle devreyi 2-1 üstünlükle tamamladı. Üçüncü periyotta Gaziantep Polisgücü, oyunu rakip yarı alana yığmasına rağmen skoru değiştiremedi.

Gaziantep Polisgücü'nün kadrosunda Elif Küpeli, Emine Çelik, Yeter Çelik, Sinem Alpakan, Perihan Küçükkoç, Meryem Oymak, Gamze Zor, Meltem Çelik ve Gamze Nur Özcan yer aldı.

Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 Women'de oynadıkları ikinci maçta İtalyan rakiplerinin güçlü bir ekip olduğunu söyleyen Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, sporcuların hem yol yorgunluğunu hem de Zelına maçının yorgunluğunu tam olarak üzerlerinden atamadıklarını ama buna rağmen çok iyi mücadele ederek galip geldiklerini söyledi.

Lorenzoni karşısında sporcularının parke üzerinde çok iyi bir performans sergilediklerini söyleyen Polisgücü hokey takımının teknik direktörü Yusuf Kasım, galibiyet adına oldukça akıllı bir oyun sergilediler ve istediklerini aldılar. İkinci maçımızdan da galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşayamıyoruz çünkü bir sonra ki maça adapte olmak zorundayız, açıklamalarında bulundu.