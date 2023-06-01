Gaziantep polisi kaçakçılara göz açtırmıyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde bir depo ve bir iş yerinde yapılan aramada, 2 bin litre gümrük kaçağı akaryakıt, 180 paket gümrük kaçağı sigara ve 8 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.