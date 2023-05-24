İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Gaziantep polisi modifiyeli araçlara göz açtırmıyor

Gaziantep’te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araçlara yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamalar neticesinde, çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 4 modifiyeli araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.


Kentte benzer uygulamaların devam edeceği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.