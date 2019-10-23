Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yapılan çalışmalar sonucunda, 188 olaya bakılarak, 240 şüpheli şahsa adli ve idari yönden işlem yapıldı. 33 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden adli işlem, 19 olayda 29 şüpheli şahsa hırsızlıktan işlem, araması bulunan 63 şahsın yakalanması, 101 şahsa kabahatler kanununun ilgili maddelerinden işlem yapıldı.

Operasyonda ayrıca, 2 adet çalıntı oto, 1 adet tescilsiz araç, 2 adet buluntu motosiklet, 1 adet çalıntı jeneratör, 1 adet çalıntı Spiral, 4 adet kurusıkı tabanca, 1 adet bıçak, çok sayıda fişek ile 194.64 gr. esrar, 24.87 gr. metamfetamin, 200,32 gr. bonzai, 3.83 gr. Eroin, 8.26 gr. Jameika ve 0.81 gr. kokain ele geçirildi.