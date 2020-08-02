Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Ekipler ayrıca, 110 gr. eroin maddesi 76 gr. diğer çeşitlerde olmak üzere toplam 186 gr. uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 2 adet kartuş, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı tv. 1 adet çalıntı ses sistemi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para. 1 adet define arama detektörü,3 adet kesici alet, 500 tl. sahte para ele geçirdi.