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Gaziantep polisi suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi il genelinde yaptığı çalışmalarda,16 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 8 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yaparak, 38 aranan şahıs yakalanıp, 17 şahsa ise kabahatlerden işlem yaptı.


Ekipler ayrıca, 110 gr. eroin maddesi 76 gr. diğer çeşitlerde olmak üzere toplam 186 gr. uyuşturucu madde, 1 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız silah 6 adet fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği 2 adet kartuş, 1 adet çalıntı araç, 1 adet çalıntı motosiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 1 adet çalıntı tv. 1 adet çalıntı ses sistemi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para. 1 adet define arama detektörü,3 adet kesici alet, 500 tl. sahte para ele geçirdi.

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