Gaziantep polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Uyuşturucu ile mücadele ekipleri, Şahinbey İlçesi, Yavuzlar Mahallesinde bulunan H.A. isimli şahsa ait işyerine operasyon düzenledi. Gizli bölmelere saklı vaziyette 1 adet uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi, 2.50 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi, 18 adet captagon uyuşturucu hap, 1 adet tabanca, 5 adet tabanca mermisi, 1 adet kalaşnikof uzun namlulu silah ve bu silaha ait olan toplam 15 adet mermi, işyerinde bulunan Y.G. isimli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Ayrıca, kimliğini yanında bulunmayan Y.G. isimli şahsın yapılan parmak izi kimlik tespitinde şahsın "Uyuşturucu Ticareti ile Çocuk Kaçırma" suçundan arandığı da tespit edildi.

Olayla ilgili yakalanarak gözaltına alınan İş yeri sahibi H.A ile uyuşturucu taciri Y.G isimli şahıslar haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.