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Gaziantep polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziantep'e uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen araç, Gaziantep girişinde durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada torpido kısmının iç tarafına zulalanmış şekilde 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı.

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