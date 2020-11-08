İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep polisinden sahte ve kaçak alkol operasyonu

Gaziantep’te polisin yaptığı operasyonda sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te polisin yaptığı operasyonda sahte ve kaçak alkol ticareti yapan bir kişi gözaltına alındı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'nde bulunan bir ikamet ve garaja operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucu ikamette ve garajda yapılan aramalarda 190 litre dökme şarap, 50 litre dökme bira, 39 kilogram malt pekmezi, 8 litre elma şarabı, 5 kilogram arpa, 1 kilogram içki aroması, 800 gram koyu kahve arpa malt ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak 1 şüpheli şahıs yakalandı.


Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.