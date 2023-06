Gaziantep protokolünden Kurban Bayramı mesajı

Gaziantep protokolü belediye başkanları, iş adamları, sanayiciler, iş adamları, dernek başkanları yayımladıkları mesajla vatandaşların bayramını kutladı.

OSB Başkanı Cengiz Şimşek'ten bayram mesajı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, bir mesaj yayımlayarak İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutladı.

Gaziantep OSB Başkanı Şimşek mesajında, "Müslümanlar olarak yüce Allah'ın bizlere rahmet, huzur ve sevinç vesilesi olarak bahşettiği müstesna günlerden birisi olan Kurban Bayramına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerek dini gerekse de milli bayramlarımız, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, dargınlık, kırgınlık ve küskünlükleri sona erdirmek ve tüm insanların kardeşçe kucaklaşması için önemli fırsatlar içeren özel günlerdir. Bu özel günlerdeki sevinç ve coşkusunun toplumun tüm kesimlerine yayılması birlik ve beraberliğimiz açısından önemlidir. Bu amaçla yaşlı, hasta, yetim, mazlum ve muhtaçlara bayram sevincinin yaşatılmasına çaba göstermek bayramın anlamına uygun bir şekilde kutlanmasını sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini yüce Allah'tan dilerim.”

Mehmet Çıkmaz'dan Bayram mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, "Kurban bir taraftan bizleri Allah'a yakınlaştırırken diğer taraftan da bizleri birbirimize yakınlaştırmaktadır. İnancımızda önemli yeri bulunan bayramlar, sevgi, barış, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzel duyguların yoğun olarak yaşandığı müstesna günlerdir. Kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, herkesin birbirini kucakladığı, ihtiyaç sahiplerinin sevindirildiği bu müstesna günler bizleri birbirimize yakınlaştırmakta ve birlik-beraberliğimizi güçlendirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle başta ihracatçılarımız olmak üzere, tüm milletimizin ve İslam Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlar, bayramın ülkemize ve tüm insanlığa huzur ve refah getirmesini dilerim."

Başkan Kadooğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, "Bayramlar, birlik ve beraberliğe, sevgiye, barışa ve kardeşliğe açılan kapılardır" dedi.

İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlayan Başkan Celal Kadooğlu, mesajında şunları söyledi: "Gerek milli, gerekse de dini bayramların bizim kültürümüzde özel ve önemli yeri vardır. Yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst düzeyde yaşandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olan bayramlar aynı zamanda toplumda sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğun olarak yaşandığı günlerdir. Bu anlamda bayramlar birlik ve beraberliğe, sevgiye, barışa ve kardeşliğe açılan kapılardır. Bayram tüm ailenin bir arada olmasıdır. Bayram, dost, akraba, hasta ve kimsesizlerin hatırlanması, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanması, çocukların sevindirilmesidir. Bayram paylaşmaktır, yardımlaşmaktır, dayanışmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm ihracatçılarımızın ve Müslümanların mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, bayramın tüm insanlığa huzur ve barış getirmesini yüce Allah'tan dilerim."

Başkan Abidin Kaplan'dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Abidin Kaplan, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "İslam Alemi olarak bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar bizi biz yapan, birlik ve beraberliğimizi güçlendiren özel ve anlamlı günlerdir. Bayramı anlamına uygun bir şekilde kutlamak gerekir. Bayram dolayısıyla aile büyüklerini, hastaları ve yaşlıları ziyaret etmeli, çocukları sevindirmeli, kestiğimiz kurbanları yoksullarla paylaşmalıyız. Çünkü, Kurban Bayramının özünde paylaşma, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve kardeşlik vardır. Hoşgörü ve huzur vardır. Bu duyguların tüm yıla yayılması dileğiyle tüm Müslümanların Kurban Bayramını kutlar, kurban ibadetlerinin kabul olmasını dilerim."

GAİB Koordinatör Başkanı Kileci'den Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı dolayısıyla Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci bir kutlama mesajı yayımladı.

Bayramların milletimiz için çok özel zamanlar olduğunu belirten Kileci, “Bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Tabii Şubat ayındaki depremlerden bu yana içerisinde bulunduğumuz zor zamandan dolayı bu sevinci biraz buruk yaşıyoruz. Kardeşlik ve paylaşma duygularının daha güçlü hissedildiği ve millet olarak dayanışmayı yeniden hatırladığımız bir dönemin sonrasında bir başka bayrama ulaşmış buluyoruz. Bayramların manevi havası da acıların paylaşılarak hafifletilmesi ve özlemlerin giderilmesine vesile olması sebebiyle normal hayatımıza dönüş için adeta taze bir nefes etkisinde. Milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, nice bayramlara hep beraber kavuşmayı temenni ederim. Depremlerin ardından toparlanma sürecinin devam ettiğine değinen Kileci “Bambaşka beklentilerle girdiğimiz 2023 yılının henüz başında tarifsiz acılara ve yıkıma sebep olan bir deprem felaketi yaşadık. Üretim tesisleri ve altyapı hasarı bir yana bu süreçte en değerli sermayemiz olan beşerî sermayede ciddi kayıplar verdik. Birçok deneyimli işçimizi ya kaybettik ya da aileleriyle birlikte diğer bölgelere göç ettiler. Nitelikli insan gücü kaybı sonrası üretimi telafi etmek zaman alsa da bölgede kalıp üretmeye devam eden fedakâr işçi ve sanayicilerimizin çabasıyla Mayıs ayında ihracatta 1 milyar dolar barajını aştık. Bu durum zor süreçte emeklerimizin somut bir karşılığının olduğunu göstermesi sebebiyle bölgemize moral verdi. Ayrıca bu manevi günün vesilesiyle afet bölgesine uzatılacak yardım elinin onlarca kişiye umut ve sevinç kaynağı olacağını hatırlatmak istiyorum. Sözlerimi tamamlarken kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kalanlara sağlık diliyorum. Bayramımız kutlu olsun.”

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar'dan bayram mesajı

İslam aleminin en önemli ortak paydasının bayramlar olduğunu ifade eden DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda tüm İslam Aleminin Bayramını kutladı.

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar Kurban Bayramı nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, bayramların milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kucaklaşmaya ve kenetlenmeye vesile olduğunu ifade ederek, “yakın zamanda bölgemizde yaşanan büyük depremin ardından bir yandan yaşanan acıları dindirmek, diğer yandan yaraları sararak ülkemizi ve bölgemizi eski günlerine kavuşturmak için milletçe kenetlenerek var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Bayramlarımız bütün İslam aleminin olduğu gibi milletimizin de en önemli ortak paydasıdır. Bayramlar milletçe kenetlenmemizde yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma duygularımızın artmasında en önemli unsurlardan birisidir. Bayramların ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanların değerini daha da iyi anladığımız dönemlerden geçiyoruz. Bu sebeple geleneklerimizin yaşatıldığı, çocukların ve yaşlıların mutlu edildiği bir bayram geçirmemizi ve her hanede bayram havasının hissedildiği güzel kalabalıklar ve mutlu çocukların olmasını temenni ediyorum. Milletimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor; bayramın, sağlık, bolluk ve mutluluk içinde geçmesini, hep birlikte nice bayramlara ulaşmayı gönülden diliyorum.”

- ASİD Genel Başkanı Dr. Yıldırım'dan bayram mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri de olan Dr. Yıldırım, İnsani değerlerin, karşılıklı dostluk, kardeşlik duygularının güçlendiği, sevgi ve saygının yoğun yaşandığı bir bayrama daha kavuşmanın heyecanının yaşandığını belirten Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yakın zamanda yüreğimizde derin yaralar açan deprem felaketinde kaybettiklerimizin acısını yaşarken, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü sorunun üstesinden birlikte gelmeye devam edeceğiz. Yaşadığımız acıların son bulmasını diliyor, bayramın verdiği manevi güçle aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar geçirmesini temenni ediyorum.”

- SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı'dan bayram mesajı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bayramların gelenek ve göreneklerin yaşatıldığı, dayanışma ve yardımlaşmaya emsalsiz katkılar sağlayan müstesna günler olduğunu belirten Prof. Dr. Dağlı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadığımız şu günlerde mübarek Kurban Bayramının, anlamına uygun, kırgınlıkların son bulduğu, huzur ve muhabbetle geçmesini diliyorum. Aziz milletimizin Kurban Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”

- Fadıloğlu'ndan kurban bayramı mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Kurban Bayramı tebrik mesajında ifadeleri kullandı:

“Sevgi, kardeşlik ve vuslat günleri olan bayram günleri; milli ve manevi duygularımızı canlı tutan, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olan, örf ve adetlerimizin renkli tarafını oluşturan müstesna günlerdir. Paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlarımızdan Kurban Bayramına millet olarak kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, tüm insanlığın sevinci olursa anlam kazanır. Onun için bu zamanları fırsat bilerek; ailemiz, akrabalarımız ve yakınlarımızla hemhal olmalı, sevgi ve merhamete muhtaç yetim, garip ve kimsesizlerin sevinci olmalıyız. Milletçe birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiği bu bayram günlerinde aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan onurlu aile fertleri ve yakınlarını bir kez daha minnet ve şükranla hatırlamak, kahraman gazilerimiz ve ailelerini unutmamak bizleri daha da güçlü kılacaktır. Böyle müstesna günlerde zirveye çıkardığımız yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın birkaç gününe değil, her gününe yayabilmek, bu duyguları kalıcı hale getirebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Gönül zenginliğimizi bereketlendiren, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bayramlarda yaşadığımız tüm bu güzelliklerin gündelik yaşamımızın birer parçası olmasını dilerim. Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum. Mübarek Kurban Bayramı'nın tüm İslam âlemine hayırlara vesile olması temennilerimle tüm hemşerilerimizin bayramını kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini diliyorum.”

- GTB Başkanlarından kurban bayramı kutlama mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

GTB başkanları yayımladıkları mesajda, birlik ve beraberliği pekiştiren, millet olma şuurunu geliştiren bayramların, toplumsal hayatımızda özel bir yeri olduğunu ifade etti.

Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden GTB Başkanları, mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan, içinde nice güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın sonsuz huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlarımız; bizleri ruh ve inanç birlikteliğiyle çepeçevre saran, millet olma şuurumuzu geliştiren ve aramızda sarsılmaz gönül köprüleri kuran müstesna günlerdir. Hakk'a yakınlaşmayı, sadakat ve teslimiyeti temsil eden Kurban özü itibariyle, insanları yardımlaşmaya, birbirine dostluk ve kardeşlik elini uzatmaya davet etmektedir. Dünyamızın savaşlar, yıkımlar ve küresel sorunlar nedeniyle zor dönemlerden geçtiği şu günlerde muhteviyatında yardımlaşma ve dayanışmayı barındıran bayramlarımızın önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Asırlar boyu en güzel hasletlerimizi sergilediğimiz bayramlarımızı bu nedenle inancımızın, kültürümüzün ve medeniyetimizin güzelliklerini en iyi şekilde ihya etmek için bir fırsat bilmeliyiz. Ülkemiz şubat ayında hafızalarımızdan hiçbir zaman çıkmayacak, ardında derin acılar bırakan bir deprem yaşadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz Ramazan Bayramının ardından Kurban Bayramı'na da buruk bir sevinçle giriyor. Bu müstesna zaman diliminde deprem bölgesindeki kardeşlerimizi unutmadan, onlara kardeşlik elimizi uzatıp, gönül kapılarımızı sonuna kadar açalım. Unutmayalım ki bizi biz yapan en önemli unsur paylaştığımız ortak değerler ve duygulardır. Bu nedenle bayram coşkusunu hep birlikte paylaşarak yaşayalım ve manevi bereketine hep birlikte ortak olalım. Bayram vesilesiyle yapılacak tüm ibadet, dua ve kesilen kurbanların, Allah katında makbul olması temennilerimizle, başta Gaziantepli hemşerilerimiz olmak üzere, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyor, sağlık ve esenlik dolu nice bayramlar diliyoruz."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin mesajında, bayramlarımızın, kardeşlik bilincimizi yenileme, aramızdaki muhabbet ve dayanışmayı pekiştirme vesilesi olduğunu dile getirdi. “Yaşadığımız asrın felaketinden sonra yaralarımızı iyileştirdiğimiz, yeni umutlar yeşertmek için var gücümüzle çalıştığımız bu günlerde Kurban Bayramı'nı idrak etmenin huzurunu yaşıyoruz” diyen Başkan Şahin şunları kaydetti:

“Kurban, Allah'a yaklaşma, iyiye, güzele ve hakikate ulaşma arayışıdır. Sevgi, vefa, sadakat ve fedakarlığın simgesidir. Hakk'a teslimiyet ve kulluk vazifemizin en güzel tecellisi olan "kurban", özü itibariyle yeryüzündeki bütün insanlığa barış, huzur ve kardeşlik çağrısı yapar. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında makbul olması en büyük temennimizdir. Yaşanan afet sürecinde aziz milletimiz, inancına ve asaletine yakışır şekilde depremzede kardeşlerimizin yardımına koştu. Depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacağımıza inancım tam. Bu kadirşinas millet, her zorlukta olduğu gibi bu süreçten de birlik ve beraberlik duygularıyla yeniden ayağa kalkacaktır. Türk milleti olarak küllerimizden hep birlikte doğacağız. Sevginin, şefkatin, vefanın, merhametin, dayanışmanın doruk noktaya ulaştığı bu mübarek Kurban Bayramı'nda birbirimize daha bir candan sarılalım, birbirimizin yaralarını saralım, birbirimizin imdadına koşalım, sevinçte de kederde de bir olduğumuzu gösterelim. Bayramların ruhunu ve coşkusunu, bayramların vesile kıldığı kardeşlik duygularını uzun asırlar boyu içimize sindirmiş, bu maneviyatı tüm yıla yaymış bir büyük medeniyetin temsilcileri olarak, bayramlarımıza olan hassasiyetimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu bayram da gelenek ve göreneklerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının en güzel vesilesi olacaktır. Yarınlarımız olan çocuklarımıza bu atmosferi yaşatmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, bu bayramın, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur ve mutluluğu getirmesini yürekten diliyorum.”

-GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den bayram mesajı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma için önemli bir fırsat olduğunu belirterek, “Deprem afetinin yaşandığı bölgemizde kardeşlik içerisinde yaraları sarmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin açtığı maddi ve manevi yaraların onarılmasında insanımızın göstermiş olduğu hassasiyete dikkati çeken Adnan Ünverdi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramı paylaşmanın, hayırda yarışmanın, birlik ve kardeşliğin en güzel örneklerinin verildiği müstesna bir iklimdir. Maalesef bu seneye gözü yaşlı başladık ve halen depremin yaralarını sarmak ve açtığı büyük hasarı onarmak için çalışıyoruz. Devletimiz ve aziz milletimiz seferber oldu. Bu bölgeyi inşa etmek, insanımızın ihtiyaçlarını karşılamak için özverili bir süreç yürütülüyor. Kurban Bayramı da bölge insanımızın mücadelesine destek olmak için en güzel fırsattır. Yapacağımız hayırlarla depremzede kardeşlerimizin yükünü biraz olsun hafifletebilir, yüzünü güldürebilir ve yanlarında olduğumuzu hissettirebiliriz. Allah kesmiş olduğumuz kurbanlarımızı kabul eylesin, tüm insanlığı her türlüğü afetten korusun. Bu duygu ve düşüncelerle, bu müstesna günlerin aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin birlik ve kardeşliğimizin pekişmesine vesile olmasını diler, deprem afetini yaşamış kardeşlerimin, hemşehrilerimin, milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, sağlık ve esenlikler temenni ederim.”

-Tahmazoğlu, kurban bayramını kutladı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kurban Bayramı tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı: "Millet olarak sevinç ve mutluluğumuzun doruk noktaya ulaştığı Mübarek Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu vesileyle tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Maneviyatın arttırılması, vatan ve millet sevgisinin pekiştirilmesi ve bu çok ulvi duyguların kuşaktan kuşağa aktarılması için bir vesile olan dini ve milli bayramlar, toplumsal birliği sağlayan, kırgınlıkların ve dargınlıkların unutulduğu, karşılıklı sevgi ve saygının gelişerek perçinlendiği, hoşgörünün egemen olduğu ve güzel duyguların paylaşıldığı özel günlerdir. Bu özel günlerde milli ve dini duyguları, inançları, örf ve adetleri uygularken geçmişine bağlı, geleceğine sağlam temeller üzerinde bakabilen insanlar yetişmesinin önemine dikkat çekmeliyiz. Toplum hayatımızda büyük bir önem taşıyan, birleştirici, bütünleştirici özelliği ile bizleri bir araya getiren, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı bu bayramda halkımızla aynı güzel duyguları paylaşmanın mutluluğunu duyuyorum. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın ve hemşerilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, Bayramın sağlık, huzur ve barış dolu günler getirmesini temenni ederim"

Oğuzeli Belediye Başkanı Kılıç Kurban Bayramı'nı kutladı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Kurban Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kılıç yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Bayramlar toplumsal birliği sağlayan değerlerin hatırlandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, insanlar arasında karşılıklı sevgi ve saygının geliştiği, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği dargınlıkların giderildiği, günlerdir. Bütün bu değerleri barındıran Kurban Bayramı, özellikle yardımlaşma ve paylaşmayı ifade etmektedir. Kurban ibadeti, kişiye gerektiğinde malını ve canını Allah yolunda feda edebilme bilincini aşılar. Paylaşma alışkanlığı kazandırır. İnsanların birbirleriyle kaynaşmalarına, birbirlerini sevip saymalarına ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmelerine vesile olur. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Oğuzeli Belediyesi olarak her bayram da olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nı da hemşerilerimizin daha rahat, huzurlu, sağlıklı geçirmesi ve belediye hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi için tüm birimlerimizi seferber ettik. Değerli hemşerilerimle birlikte bir bayramı daha yaşayacak olmanın mutluluğu ve heyecanını yaşarken, insanlık adına hayatın her alanında çatışma yerine uzlaşmayı, kavga yerine hoşgörüyü, karanlık yerine aydınlığı getirmesini temenni ediyor, sosyal barışın sağlandığı, birlikteliklerin ve yardımlaşmanın arttığı, zenginin fakire el uzattığı bir bayram geçirmenizi temenni ediyor, tüm İslam Alemi, Türk Ulusu ve kıymetli hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. 29 Haziran Perşembe (Bayramın 2. Günü) Saat: 11.00-12.00 saatleri arası Oğuzeli Cumhuriyet Parkı içerisindeki Nar Plaza Düğün Salonu'nda gerçekleştirilecek bayramlaşma programımıza tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."