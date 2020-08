Gaziantep protokolünün 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları sürüyor

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesaj yayımladı. Taşdoğan, mesajında her türlü zorluğa göğüs gererek, bu toprakları bize emanet bırakan ecdada sonsuz saygımız ve yükümlülüklerimiz vardır diyerek, "Orta Asya'dan yola çıkan kervan Alparslan'ın duası, Fatih'in fethi, Mustafa Kemal'in yüreği ile sonsuza dek yoluna devam edecektir. Unutmayalım ki tarihi ve genetik zaruriyetimiz Afrika'da açlıktan ölen çocuğun mesuliyetini boynumuza yüklemektedir. Mücadelemiz nefsani değil, insanidir. Bütün dünyanın barış, huzur ve bolluk içinde yaşaması vazgeçmeyeceğimiz ülkümüzdür. Bütün saydığım bu hususlar doğrultusunda yurdun dört yanı işgal edilince boyunduruk altına girmeyi elbette hiçbir Türk kabul etmeyecekti. Memleket düşman çizmeleri altında çiğnenirken Gazi Mustafa Kemal, Bilge Kağan'ın gür sesini, Alparslan'ın narasını, Fatih'in denize sürdüğü atını yanına alıp Samsun'a çıkacak, Kurtuluş Savaşını başlatacak bin bir güçlükle başa çıkılarak yurdun her köşesi düşmandan temizlenecekti. O Kurtuluş Savaşı ki var olup yok olma savaşıydı. Milletin istikbali ve kaderi yine milletin asil yüreğinde şekillenecekti. Yüce Atatürk'ün liderliğinde topyekun taarruza geçilmiş, bu coğrafyanın sonsuza dek Türk yurdu olduğu en kesif düşmana dahi kabul ettirilmiştir. Büyük Taarruz sadece Türk milletinin değil, emperyal güçlere boyun eğmiş bütün mazlum milletlerin kaderini tayin eden bir savaştır. O halde her türlü zorluğa göğüs gererek bu toprakları bize emanet bırakan ecdada sonsuz saygımız ve yükümlülüklerimiz vardır. Öncelikle genç kardeşlerim tarih okuyacak, damarlarında taşıdığı asil kanın tarih sayfalarındaki tecellisini iyi öğrenecek ecdadından daha büyük işler yapmaya namzet olacaktır. İlmin, fennin, teknolojinin, alın terinin kıymetini her daim kendine şiar edinecek kendi töresinden asla vazgeçmeyecektir. Büyük Atatürk'ün hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyet düzeyine en kısa sürede ulaşacak, dünya nizamını eline alacaktır. Töre ve gaza hukuku bunu gerektirmektedir böyle okuduk, böyle dinledik, böyle gördük, böyle biliriz. Aziz milletimin 30 Ağustos Zafer Bayramını en samimi duygularımla kutlarım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bize bu güzel vatanı hediye eden vefakar ecdadımı rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Hasan Doğru'dan Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep'in Araban İlçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz diyen Başkan Doğru, “Yüce Türk Milletinin verdiği onur ve büyük bir mücadele neticesinde, zaferle sonuçlanan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Tarihe altın harflerle yazılan, Yüce Türk Milletinin azim ve kararlılığının tüm Dünya Uluslarına ilan edildiği bu anlamlı zaferin 98'inci yıl dönümünde, Büyük Önderimiz, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk' ü ve silah arkadaşlarıyla vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı gün nedeniyle, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzur ve güvenliği için azim ve kararlılıkla görevlerinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarıyla, gazilerimizin ve şehit ailelerinin 30 Ağustos Zafer Bayramını içtenlikle kutluyorum. Milletçe sahip olduğumuz vatan sevgisi ve hürriyet aşkı, dün olduğu gibi bugün de Mehmetçiğimizin kahramanlık ve cesaretinde vücut bulmaktadır. Cumhuriyetimizin temellerinde yer alan bu yüksek ruh ve şuur her an, her saniye canlı kalmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Atalarımızdan emanet aldığımız bu güzel vatanımızı, rengini şehitlerimizin kanından alan Ay yıldızlı şanlı bayrağımız ile çağdaş Türkiye Cumhuriyetini onurla korumanın yolunun milletçe kenetlenmek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Dönemin şartları içerisinde askeri kuvvetlerimizden kat kat donanımlı bir ordu karşısında kazanılan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile milletimiz birlik, beraberliğinden, hürriyet ve istiklal sevdasından en zor koşullarda dahi vazgeçmeyeceğini adeta tüm dünyaya haykırmıştır. Haykırmaya da devam edecektir. Bu vesileyle, aziz Araban halkının ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyor, en içten dileklerimle, sevgi ve saygılarımı sunuyorum'' ifadelerini kullandı.

Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Başkanı Mehmet Tahmazoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

30 ağustos Zafer Bayramını kutlayan Tahmazoğlu şu ifadelere yer verdi: “Vatan ve millet aşkıyla gözünü kırpmadan Şehit ve Gazi olan kahramanlarımızın emanetlerine her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bundan 98 yıl önce vatanımıza kasteden düşmanlar, ecdadımızın sarsılmaz inancıyla karşılaşmış, vatanın müdafaası ve hürriyeti için gözünü kırpmadan savaşan, canını ve malını ortaya koyan ecdadımızın yıkılmayacağını anlamıştır. 30 Ağustos Zaferiyle milletimiz, kendi iradesi ve rızası dışında dayatılan her türlü plan ve oyunu iman ve inancıyla tarihin karanlık sayfalarına nasıl gömebileceğini dosta ve düşmana göstermiştir. Bu zafer, kahraman milletimizin yediden yetmişine, kadınından erkeğine, malından canına tüm varlığını ortaya koyarak, hürriyet ve bağımsızlığın bedelini ödediğinin simgesi olmuş ve tarihteki şerefli yerini almıştır. Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, şanlı ordumuzun tüm mensuplarının Zafer Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”