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Gaziantep, rengarenk çiçeklerle bezendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda başta parklar olmak üzere; kavşak ve refüjleri mevsimlik çiçeklerle donatarak, kentin güzelliğine güzellik kattı.


Her fırsatta, yeşilin her tonuna karşı gösterdiği hassasiyetle dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yeşil alanı artırdı, şehir oksijen solumaya başladı. Kentin gri yüzü, rengârenk bir yüze dönüştü. Büyükşehir, ilkbahar mevsimine yönelik hazırlıklar kapsamında yürütülen çalışmalarda şehri, çiçeklerle donattı. Sevgi, hoşgörü ve kardeşliği simgeleyen menekşe, lale, sümbül ve nergis diken belediye, kent estetiğine katkı sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Gaziantep Botanik Bahçesi, Kent Ormanları, mezarlıklar ve bazı parklara soğanlı bitkilerden olan menekşe, lale, sümbül ve nergisler dikti. Doğal ve canlı renklere bürünen kent, menekşe ve sümbül koktu, lale bahçesine dönüştü. Gazi şehir, her yıl olduğu gibi bu yıl da nisan ayını bir görsel şölen havasında geçirecek.


Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Bahar Şenliği projesi çerçevesinde hafta sonunda 13.00-17.00 saatlerinde düzenlenecek etkinliklerle kent, bahara doyacak. Öte yandan hafta içi sabah ve öğle sonu olmak üzere Kavaklık ve Botanik Bahçesi'ndeki renkli çiçeklerin arasında sunulacak piyano etkinlikleriyle Gaziantepliler doyumsuz anlar yaşayacak.

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