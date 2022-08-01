Gaziantep Sanat ve Edebiyat Dergisi'nin 2022 yılı sayısı çıktı

Ş, tarafından yılda bir defa yayımlanan Gaziantep Sanat Edebiyat (GSE) dergisinin 2022 yılı sayısı çıktı.

Dergide, Türkiye'nin arkeolojik zenginliğini kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara aktarmak için hayati bir görev üstlenen “Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü”, “Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Kurum” ifadesiyle ön plana çıkartılıyor.

Gaziantep'in kültür, sanat ve edebiyat birikimini ülke gündemine taşımak ve tarihe not düşmek için hazırlanan GSE dergisinin 2022 yılı sayısının genel yayın yönetmenliğini Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, içerik koordinatörlüğünü Muhammet Erdevir yaparken redaksiyonunu ise Ali Gezginci üstleniyor.

Dergi, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi mağazalarında, Türkiye çapında seçkin kitapçılarda, Gazikültür'ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan seçkin internet sitelerinde satışa sunuluyor.

GSE üç ismi odağına alıyor

GSE 2022 bu sayısında Gaziantep'in yetiştirdiği ve Türk edebiyatına kazandırdığı üç önemli ismi odağına alıyor. Mitat Enç, Ülkü Tamer ve Onat Kutlar'ın; hayatları, sanatları ve eserleri usta edebiyatçılar tarafından inceleniyor. Gazikültür Sanat Yönetmeni ve öykücü Muhammet Erdevir “Şehri Edebiyata Taşıyan Üç Büyük Usta” başlıklı yazısında bu üç önemli ismin Türk edebiyatı ve kültürüne olan katkılarına değiniyor. Dergah dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ali Ayçil “Mitat Enç ve Uzun Çarşının Uluları” başlıklı yazısında Mitat Enç'in dile getirdiği eski Antep kültürü ve insanını ele alıyor. Ali Gezginci ise Uzun Çarşı'yı Uzun Çarşının Uluları kitabı ekseninde değerlendiriyor. Yazar Veysel Altuntaş da Mitat Enç'in tahkiyeci yönü üzerinde duruyor.

Derginin 2022 sayısı hakkında değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in kültür, sanat ve edebiyat birikimini ülke gündemine taşımayı amaçladıklarını belirterek, “GSE, şimdi de 2022 sayısıyla okurlarıyla buluşuyor. GSE 2022'nin kapağında ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılına Armağan Kurum' ifadesiyle müjdelenen ‘Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü' yer alıyor. Gaziantep'te kurulan Enstitü, ülkemizin arkeolojik zenginliğinin kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması için hayati bir görev üstleniyor. Enstitüyü ve çalışmalarını T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri ve Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver geniş bir yazıyla tanıtıyor” ifadelerini kullandı.