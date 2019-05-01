Gaziantep Sanayi Odası'ndan savunma sanayisi için IDEF 2019'a çıkarma yaptı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Meclis Üyesi Serhat Saka, Genel Sekreter Kürşat Göncü ve Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneğine üye emekli paşalardan oluşan heyet, Gaziantep'e yapılması planlanan savunma sanayi yatırımları için IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında sektörün önde gelen firmalarını ziyaret etti. Havelsan, Aselsan, Roketsan ve Makine Kimya Endüstri Kurumunun üst yönetimi ile bir araya gelen heyet, yol haritası için ön görüşmelerde bulundu.

Sanayi ve üretimde bölgenin öncüsü olan Gaziantep Sanayi Odası son dönemde savunma sanayi başta olmak üzere stratejik yatırım çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda medikal sektöründe Sanko Üniversitesi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde MESANTEP protokolü ile medikal sektöründe yerli ve milli üretim için büyük bir adım atan Gaziantep Sanayi Odası, savunma sanayinde de reel adımlar için İstanbul'da düzenlenen IDEF 2019 Uluslararası Savunma Sanayi Fuarında özel şirketler ve savunma sanayinde kamuya yönelik çalışmalar yürüten firmaların üst yönetimi ile bir araya gelerek Gaziantep'te gerçekleştirilecek projeler için yol haritası hazırlıklarına başladı.

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, yaptığı açıklamada, ziyaretlerin çok olumlu geçtiğini ve yakın zamanda Gaziantep'e yönelik projelendirme çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini kaydederek, Akınal, “Savunma sanayinin önde gelen üreticileri ile çok verimli ve sonuç odaklı görüşmeler gerçekleştirdik. Onlar da Gaziantep'in potansiyelinin farkındalar. Şehrimizin iş gücü potansiyeli, makine sektöründeki başarısı, organize sanayi bölgemizde sunulan imkanlar, Polateli-Şahinbey OSB'deki geniş parsellerde üretim imkanlarını kendileriyle paylaştık. İnşallah Gaziantep'i savunma sanayine entegre edecek bir sürece hep birlikte başlayacağız. Paydaş olabileceğimiz konularda hızla harekete geçip bir program çerçevesinde uygulamaya geçmek istiyoruz. Gaziantep'i inşallah savunma sanayinde de belli bir noktaya getirip, bu yüksek katma değerden faydalanmasını sağlayacağız” dedi.

GSO Genel Sekreteri Kürşat Göncü de, yapılan ikili görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda Gaziantep'te önümüzdeki günlerde savunma sanayine yönelik firma potansiyellerini ortaya çıkarmak ve firma yeteneklerini belirlemek amacıyla toplantı ve incelemeler yapılması kararı alındığını, yine bu kapsamda Ankara'da çeşitli görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirileceğini kaydetti.