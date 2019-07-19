Gaziantep savunmasını anlatan “Kuşatma” filmi TRT'de

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteklediği; yapımcı ve yönetmenliğini Adem Şenay ile Kerem Acay'ın, sanat yönetmenliğini Remzi Uluhan Hasdal'ın gerçekleştirdiği “Kuşatma” adlı belgesel TRT Belgesel kanalında yayınlanıyor.

Gaziantep savunmasını konu alan belgeselede yerel bir tarih araştırmacısı olan Halit Ziya Biçer'in fotoğrafçılık mesleği ve arşivciliği de belgesele katkı sunuyor.

Milli mücadele yıllarında İngilizler ve arkasından Fransızlar tarafından Gaziantep işgal edildiğini hatırlatan Halit Ziya Biçer, Gazianteplilerin Fransız işgaline karşı yaptıkları savunma ve kahramanlık özgürlük ile bağımsızlık yolunda Türklerin gösterdikleri eşsiz bir destan olduğunu vurgu yaptı.

Bu destanın gelecek kuşaklara aktarılması ve unutulmaması savunma anılarının ve izlerinin kayıt altına alınması ile mümkün olacağını ifade eden Biçer, savunmadan sonra savaşın izleriyle alınan “Gazi” unvanın Gaziantep'in her şeyi olduğunu dikkat çekiyor. Biçer, ancak zamanla bu izleri silindiğini ve şehrin değiştiğine vurgu yapıyor.

Halit Ziya Biçer, Gaziantepli gazilerden savunma anıları dinleyerek büyümüş ve fotoğrafçılık sanatını icra etmiştir. Onun fotoğraf ve sinemaya ilgisi ve arşivciliği sayesinde Cumhuriyet tarihinin ilk Şehit Nakil filmi de günümüze ulaşmış. Savaşın en çetin geçtiği yere savunmadan 14 yıl sonra bir abide yapılmış ve abidenin bulunduğu yere ‘Şehitler' nakledilmiştir. Bu nakil ve açılış töreni 25 Aralık 1935'de filme alınmış. Halit Ziya Biçer, eski filmlerden gümüş çıkarma sırasında bu filmin önemini anlamış ve 35 yıl filmi bir emanet gibi saklamış. O ömrünü Gaziantep'in tarihine, sanatına ve kültürüne adamış, belge ve fotoğraf ile Gaziantep'in kahramanlığını kayıt altına alınarak unutulmamasını sağlamıştır.

“Kuşatma” adlı belgeselde Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar'ın danışmanlığı ile savunma kaynaklarına dayanılarak kuşatma sırasında yaşanan olaylar yeniden canlandırıldı.

Belgesel 22 Temmuz 2019 tarihinde saat 21.00'da TRT Belgesel kanalında yayınlanacak.