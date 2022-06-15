Gaziantep Şehir Hastanesi için devreye Cumhurbaşkanı girdi

Sağlık Bakanlığının Gaziantep'teki yatırımlarıyla ilgili son durumu paylaşan İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, yapımı yaklaşık 10 yıldır süren Gaziantep Şehir Hastanesinin inşaatı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiğini belirterek inşaattaki tıkanıklığın en kısa sürede aşılmasını beklediklerini söyledi.

Bölgenin sağlık üssü olmayı hedefleyen Gaziantep'e Sağlık Bakanlığının yatırımları sürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki'nin girişimleriyle hastaneden Aile Sağlığı Merkezine kadar her alanda yatırım alan kentin sağlık altyapısı güçleniyor. Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarına ilişkin bilgi veren Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, Şehir Hastanesi ile yapımı devam eden diğer sağlık yatırımlarıyla ilgili son güncel durumu paylaştı.

Şehir Hastanesi için Cumhurbaşkanı devrede

Yapımı yıllardır süren bin 875 yataklı Gaziantep Şehir Hastanesi inşaatındaki tıkanıklığın aşılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın devreye girdiğini aktaran Dr. Tiryaki, konunun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ele alınmasından dolayı inşaattaki durumunda kolaylıkla çözüleceğini düşündüğünü söyledi.

600 milyon liralık 3 hastaneye ek yeni 2 hastane müjdesi

Yapımı süren Nizip Devlet Hastanesi binası, 25 Aralık Devlet Hastanesi ile Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanelerinin ek bina inşaatının maliyetinin yaklaşık 600 milyon lira olduğunu ifade eden Müdür Dr. Tiryaki, Beykent'e 500 yataklı, Oğuzeli'ne ise 80 yataklı yeni bir hastane yapılacağı müjdesini verdi.

Şehir Hastanesi inşaatını Cumhurbaşkanı Erdoğan takip ediyor

Şehir Hastanesinin inşaatıyla ilgili sürecin devam ettiğini dile getiren Tiryaki, inşaatla ilgili ciddi bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Yakın zamanda müjdeli haberi almayı beklediklerini kaydeden Tiryaki, “Konu zaten hem bizim sayın valimizin, milletvekillerimizin ve bakanımızın takibinde. Umudumuz en kısa zamanda bu tıkanan sürecin aşılması ve bir an önce inşaatın tamamlanmasıdır. Çünkü ilimizin bu hastaneye gerçekten ihtiyacı var. Biz il olarak bir sağlık üssü olmak istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Elimizdeki hastaneler bu hedef için yeterli değil ve yeni hastanelere sahip olmak istiyoruz. Ben konunun çok uzun sürmeyeceğini umut ediyorum. Çünkü konu bizzat sayın Cumhurbaşkanımıza kadar ulaştıysa bu konunun kolaylıkla çözüleceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Yatırımlarda gecikme olabilir ama yerinde saymayacaklar”

Yapımı süren 25 Aralık Devlet Hastanesi ek bina inşaatı yapan firmanın yaşadığı sorunlardan dolayı inşaatı bıraktığını aktaran Tiryaki, yeniden yapılacak ihaleyle inşaatın devam edeceğini vurguladı. Yatırımlarda gecikmelerin yaşanabileceğini ancak yerinde saymayacağının altını çizen Tiryaki, “Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binası da peşinden gelecektir. O da büyük katkı sağlayacak. 25 Aralık'taki inşaat 300 yataklı ek hastane diye geçiyor ama bu hastane başlı başlına büyük bir hastanedir. Yine Cengiz Gökçek'te yapılacak olan da 300 yataklı bir hastane. Yine Nizip'te 400 yataklı bir yatırımımız devam ediyor. İnşaat süreci işliyor. Diğer yandan 1 ay içerisinde 10 tane 112 İstasyonu ile 3 Aile Sağlığı Merkezini hizmete alacağız” diye konuştu.

Beykent'e 500 yataklı, Oğuzeli'ne 80 yataklı yeni hastane yapılacak

Şehrin kuzeyine hizmet verebilmesi için Beykent bölgesine 500 yataklı Devlet Hastanesi planlaması olduğunu sözlerine ekleyen Tiryaki, “Proje çizildikten sonra yatırıma alınacaktır. Tabi belli bir zaman lazım ancak artık elimizde Kuzey'de hazırda bir 500 yataklı hastanemiz var diyebiliriz. Şehir Hastanemiz açılsa bile o bölgeden hastaneye gitmekte zorlanacak olan vatandaşlarımız için Beykent'teki hastanemiz hizmet verecek. Yine bir müjde daha verelim. Oğuzeli'nde mevcutta hastanemiz var. Fakat binamız biraz eskiydi. Bununla ilgili bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda projede 50 fakat genel olarak 80 yataklı bir hastanemiz yapılacak. Bununda proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesinin ardından yatırıma alınacak inşallah” ifadelerine yer verdi.