Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatına kalındığı yerden devam ediliyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bölgenin sağlık üssü olmayı hedefleyen Gaziantep'e bu anlamda güç katacak Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatının kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Teknik ekibiyle birlikte merkez Şahinbey ilçesinde saha incelemelerinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaatında bir süredir yaşanan sıkıntının çözüme kavuşturulduğunu belirterek, hastanenin kısa sürede hizmete açılması için çalışmalara yeniden başlanıldığını bildirdi.

Başkan Şahin, Şahinbey ilçesinin 1 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, “Şahinbey'deyiz. Burada Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri var ve bin 875 yataklı yeni bir şehir hastanesi yapılıyor. Şehir hastanesiyle ilgili sorun çözüldü ve firma hemen gelip inşaatı teslim alacak” dedi.

Saha ziyareti çerçevesinde Şahinbey ilçesindeki trafik akışını büyük oranda rahatlatacak, "Yeşilvadi 3 Katlı Köprülü Kavşak" çalışmalarını da teknik ekibiyle birlikte ziyaret eden Şahin, "İlçedeki trafik sıkışıklığı ancak böyle büyük bir kavşakla çözülebilirdi. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na bu çalışma için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi'nden istedikleri düzenlemeler var. Bütün teknik arkadaşlarla buradayız. Hızlı bir şekilde bu çalışmayla ilgili üzerimize düşeni yapacağız. Burada yaşanan ve yaşanacak trafik sorunu çözülmüş olacak” diye konuştu.