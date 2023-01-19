Gaziantep Şehir tiyatrosu "Beşinci mevsim efsanesi oyunuyla perde açtı

Yönetmen koltuğunda, Nihat Alpteki ve Arda Alpkıray'ın bulunduğu, yazarlığını Devrim Pınar Gürbüzoğlu'nun üstlendiği oyunun ilk gösterimi, Onat Kutlar Tiyatro Salonu'nda yapıldı.Oyuncu kadrosunda Aylin Karaçay, Deniz Biber, Aslı Hür, Burçin Yel, Okan Has ve Barış Çağla'nın yer aldığı, Beşinci Mevsim Efsanesi oyunu 60 dakika sürdü. Seyircilerden büyük beğeni toplayan oyunu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de izledi. Oyunu büyük ilgiyle izleyen Başkan Şahin, yaptığı konuşmada, Gaziantep'in kültür ve sanat alanında daha da gelişmesi için sürekli çalıştıklarını belirterek, “Şehir Tiyatrosu'nun bu anlamda benim için çok ayrı bir yeri var. Kültür ve sanat adına çok önemli işlere daha çok imza atılacak” dedi.

Oyun sonunda Başkan Fatma Şahin, oyunda emeği geçenlere çiçek takdim ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.

Beşinci mevsim efsanesini konu aldı

Zamansız bir vakitte, bereketli bir vadide yaşanan kuraklıkta, bebekler doğarken ölüyor ve hasta bir hükümdarın iki oğlu da babasının görevini devralmak için birbirlerine düşmanlık ediyor. Bu iki kardeş arasında ortaya çıkan bu mücadeleye daha sonra vadiye gelen kambur ve güzel sesli bir kadın eşlik ediyor. İki kardeş de bu kadından kısa süre içerisinde etkilenerek aşık oluyor. Bu duygusal çıkmaz, hikayenin sonunda iki kardeşin ve vadinin geleceğini belirliyor.