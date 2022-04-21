Gaziantep Şehir Tiyatrosu'ndan konservatuvar hazırlık kursu

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Konservatuvara Hazırlık Kursu için başvurular 22 Nisan'da sona eriyor. Kursta, konservatuvarların tiyatro-oyunculuk bölümlerine hazırlanan gençlere destek verilmesi amaçlanıyor.

Konservatuvar mezunu, alanında deneyimli Gaziantep Şehir Tiyatrosu oyuncuları eğitmen olarak kursta yer alacak. Lise mezunu gençlerin 22 Nisan 2022 saat 17.00'ye kadar bir fotoğraflarıyla birlikte Cenani Konağı'na bizzat gelerek başvurularını yapmaları gerekiyor.

Elemeden geçen gençler için kurslar Mayıs ayında başlayacak

Başvuru yapan gençler arasında 24 Nisan 2022 saat 16.00'da Onat Kutlar Salonu'nda eleme yapılacak. Adayların elemeye en az bir tirat hazırlamış olarak gelmeleri gerekiyor. Elemeden başarıyla geçen adaylar için Mayıs ayının ikinci haftasında eğitimler başlayacak. Haziran ve Ağustos aylarında devam edecek kurs, toplamda iki buçuk ay sürecek.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin Gazi şehirlilerin isteği doğrultusunda kurduğu Şehir Tiyatrosu, tecrübelerini paylaşarak sanat ve tiyatro kültürünün yayılmasını amaçlıyor.