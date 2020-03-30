Gaziantep SGK'dan örnek uygulama

SGK Gaziantep İl Müdürlüğüne gelen vatandaşlar bina içerisine girmeden telefonla işlerini hallediyorlar.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, “Belge vs. alması veya vermesi gereken vatandaşların kurallara uyarak içeri alınıyor. Telefon hatlarının iç hat olduğu için hem vatandaşlara hem de Devlete bir maliyeti yok. Ayrıca vatandaşların evlerinden çıkmadan 0342 230 18 50 telefon numarası ile 21 hattan hizmet alabiliyor, bunun yanında 143 adet hizmetinde e-Devlet üzerinden sunuldu. Birçok vatandaş emekliliğine çok uzun süre olduğunu bildiği halde ne zaman emekli olurum diye sormak için geliyor. emekliliğe yeni müracaat eden bazı vatandaşlarda birkaç gün olmasına rağmen maaşım bağlandı mı diye sormak için binamıza geliyor. Sosyal medyada çıkan bir haberin teyidi gibi elzem olmayan sebeplerle kuruma gelenler var. Bu süreçte bu gibi sebeplerle kuruma gelmenin hem kendilerini hem diğer vatandaşları hem de memurları tehlikeye sokabileceğini, dolayısıyla vatandaşların mecbur olmadıkları durumlar için evlerinden çıkmamaları ve kuruma gelmemeleri gerekiyor” diye konuştu.