İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep sokakları kısıtlamanın ilk günü sessiz ve sakin

Gaziantep’te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.

Gaziantep'te normal zamanlarda yoğunluk yaşanan pek çok cadde ve sokak, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonları Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Gaziantep'teki sembol noktalar boş kaldı. Kısıtlamanın olmadığı günlerde aşırı yoğunluk yaşanan cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte, özellikle Karagöz Caddesi, Gaziler Caddesi, Bakıcılar Çarşısı, Arasa Meydanı, Mütercim Asım Caddesi, Almacı Pazarı, Muammer Aksoy Bulvar, Gazi Muhtar Paşa Bulvarı gibi gün içerisinde yoğunluğuyla dikkat çeken pek çok sembol nokta sessiz ve sakin görüntüsüyle dikkat çekti.


Sessiz cadde ve sokaklarda kuş cıvıltıları yankılandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.