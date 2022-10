Gaziantep son çeyreğe 7,7 milyar dolarlık ihracatla girdi

Bu veriyle birlikte bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artış sağlayan Gaziantep, Ocak-Eylül döneminde ise 7,7 milyar dolar ihracata ulaşmayı başardı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, tüm zorlu şartlara rağmen ihracatçı üyelerinin azimle üretmeye, şehri ve ülkesi için değer oluşturmaya devam ettiklerini belirterek, “İhracatçı üyelerimizi, iş insanlarımızı ve tüm çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum“ dedi.

GTO üyeleri için hayata geçirdikleri projelerle kent ihracatına katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Yıldırım, “Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz 957 milyon dolarlık ihracat ile 9 aylık dönemde 7,7 milyar dolara ulaştık. 2021 Ocak-Eylül dönemine göre yüzde 5,5 artan ihracatımız ile kentimizin ihracat potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu ifade etmek isterim. Her fırsatta üyelerimizin sıkıntılarını dile getiriyor, çözüm önerilerimizi ardı ardına sıralıyor, hazırladığımız raporlar ile her kademede girişimlerde bulunuyoruz. Zor günler geçiriyoruz. Bunu herkes biliyor. Üyelerimiz bu zorlu şartlar altında ayakta kalma mücadelesinin yanında durmaksızın da üretime ve istihdama katkı sunuyor. Yani Gaziantepli her ne olursa olsun bahane üretmiyor, değer üretmenin peşinden koşuyor. GTO olarak bize düşen de üyelerimizin bu çabasına destek sağlamaktır. Bahane üretmiyor, üyelerimiz için proje üretiyoruz. Bunun en yakın örneği ise geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz B2B organizasyonudur. 2 gün süren bu önemli organizasyonumuzda 18 farklı ülkeden 38 uluslararası ithalatçı firmayı 150'ye yakın üyemizle buluşturduk. Ve bu 2 günlük süre içerisinde bin 200'ü aşkın ikili iş görüşmesinin yapılmasını sağladık. Gönülden inanıyorum ki bu görüşmelerin meyvesini önümüzdeki aylarda, yıllarda fazlasıyla alacağız. İhracat rakamlarımızın gün geçtikçe artışına tanıklık edeceğiz. Üyelerimizi her hal ve şartta desteklemeye devam edeceğiz. Onlar için ürettiğimiz projelerle, yürüttüğümüz faaliyetlerle, düzenlediğimiz organizasyonlar ile bu kente bir şeyler kazandırmaya devam edeceğiz. Sorunlarımızı gür bir sesle dile getirdiğimiz gibi çalışmalarımızla da üyelerimizi en güçlü şekilde destekleyeceğiz” diye konuştu.