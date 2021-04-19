Gaziantep son pike hazırlıklı yakalandı

Ümit Mutlu Tiryaki, Gaziantep'in korona virüs salgınında son vaka artışlarına hazırlıklı yakalandığını söyleyerek, alınan tedbirler sayesinde durumun önceki yaşanan pikler gibi kötü olmadığını kaydetti.

Korona virüsün Türkiye'de görülmeye başladığı günden bu yana en sert artışın yaşandığı bu dönemde ek önlem ve tedbirler alınmaya devam ediliyor. Korona virüsün ikinci dalgasında vaka sayılarının artışa geçtiği illerden Gaziantep'te alınan tedbirler ile vaka artışı kontrol altında tutuluyor. Yeni bir süreç yaşanacağını bildikleri için yeni yoğun bakım servislerini hizmete sokarak artı 50 yatak kapasitesine çıkarttıklarını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, “Yeni bir süreç yaşayacağımızı biz biliyorduk, onun için tedbir almamız gerektiğini de biliyorduk. Bunun için hazırlıklar yaptık. Bunların başında yeni bir pik yaşarsak mevcutta olan bir ek binamız var Mücahitler'de, Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin burada kullanılmayan eksi bir ve eksi iki katları vardı. Bunlardan eksi bir için planlama yaptık ve hızlı bir şekilde ihalesini yaparak 37 yataklı yoğun bakım hazırladık. Şu anda aktif halde kullanabilir duruma geldik. Beraberinde bir hayırseverimiz dördüncü katta bir yoğun bakım alanı vardı, orayı kendisi yaptırdı ve orası şu anda hizmete alındı. Böylece ilimizde artı 50 yatak yoğun bakım kapasitesine ulaşmış olduk. Özel hastanelere baktığımızda il geneli için bu kapasite daha da arttı. Şu anda bir önceki pik kadar sıkıntı yaşamadan inşallah bu süreci atlatacağımızı düşünüyoruz” dedi.

“Yükseliş var ama geçen seferki kadar kötü değil”

Filyasyon ekiplerinin sayılarını azaltmadıklarını ifade eden Dr. Tiryaki, “Buna bir savaş gibi bakmak lazım, savaşta sahada kazanılıyor. Sahada da bunu kazanmanın şartı filyasyon ekipleri. Biz filyasyon ekiplerimizi o büyük pikten sonra çok fazla

azaltmadık, belli bir sayıda tutmayı başardık. Fakat yeniden şimdi sayılar arttı ama bu sefer Gaziantep diğer illerle kıyasladığımız zaman çok çok ilerde değil. Evet, bir yükseliş var ama geçen seferki kadar kötü değil. Alınan tedbirlerle bunu sağladık diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Numune noktalarını 25'e çıkarttık”

Kendini rahatsız hisseden herkesin evinin en yakınındaki numune noktalarına gelerek test olabildiğini kaydeden Tiryaki, “Bir önceki pikte şöyle bir tecrübemiz olmuştu; numune alma noktaları açmıştık, o zaman için 4-5 tane yetmişti ve zaten düşme eğilimine girmişti süreç. Biz, bundan sonraki dönemde dedik ki insanlar toplu taşımayı kullanmasınlar, hastanelere gelmesinler, kendisini rahatsız hissediyorsa evine en yakın noktada test versinler diye numune alma noktasını 25'e çıkarttık. Böylece aile hekimine başvuran vatandaşlarımızın ya da evlerine en yakın noktalarda bulunan sosyal tesislerde açtığımız filyasyon ekiplerinin bulunduğu yerlerdeki numune alma noktalarına başvurduklarında toplu taşımayı kullanmadan, bir araya gelmeden testlerini verebiliyorlar ve sonuçları çıktığı zaman hızlı bir şekilde karantinaya alınıyorlar. Bu şekilde dolaşımı da engellemek bize bir avantaj sağlıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.