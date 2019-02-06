Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünden MÜSİAD'a ziyaret

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

Ziyarette SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, 7143 sayılı Kanunun geçici 2 maddesi kapsamında borçların yeniden yapılandırılması, 2019 yılı asgari ücret desteği uygulaması, yürürlükteki işveren prim teşvikleri ve güncel mevzuat hakkında bilgilendirmede bulundu. MÜSİAD ve SGK arasında yapılabilecek işbirlikleri ve projeler üzerinde istişareler yapıldı.

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek, yapılandırma konuları ile ilgili toplantıda yapılan görüşmede, 7143 Sayılı Kanunla borç taksitlerini ihlal edenlerin 28 Şubat 2019 tarihine kadar taksitlerini ödemeleri halinde yasanın avantajlarından faydalanacaklarını belirtti.

Sosyal Güvenlik Kurumu olarak İşçinin, İşverenin, sorunlarıyla ilgilendiklerini, tabi bu kapsamda en büyük sorumluluğun İşveren de olduğunu söyledi. Bizler bu kapsamda üzerimize düşenleri yapmaya çalışmaktayız diyerek İşverenlerin sorumlulukları noktasında düzenli olarak bilgilendirmeye çalıştıklarını belirtti.

MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Başkan Çelenk 7143 Sayılı Kanun ile ilgili memnuniyetini dile getirirken, “Biz çalışanlarımızın haklarını ve güvenliklerini en ön planda tutuyoruz. Böylede olmalı. Gerek sanayide gerekse, şehrin içinde çalışan emek veren kardeşlerimizin bu emeklerinin karşılıklarını hakkıyla görebilmesi için üyelerimizle birlikte çevremizi takip ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin, sağladığı imkanlar doğrultusunda sanayicimizde işçimizde rahat” diye konuştu.