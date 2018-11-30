Gaziantep "Sürdürülebilirlik" yolunda

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "Sürdürülebilirlik Yolunda Gaziantep” konulu sempozyuma ev sahipliği yaptı.

HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde (KKM) gerçekleşen sempozyumuna, HKÜ Rektör V. Prof. Dr. Edibe Sözen ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan sempozyumda, önemli sunumlar yapıldı.

Açılış konuşması yapan Prof. Dr. Edibe Sözen, "Sürdürülebilirlik yolunda Gaziantep isimli sempozyumda bir araya geldik. Bu şehrin sürdürülebilirliği açısından çeşitli çalışmalar yapacağız. Birbirinden değerli konuşmacılarımız uzmanlık alanlarında önemli tespitlerini ve projelerini aktaracak. Güzel bir dünya mirası, güzel bir ülke mirası, güzel bir şehir mirası sürdürülebilirliğin nihai amacıdır. Kentsel alanlara dokunma konusunda üniversite olarakçeşitli çalışmalar yapıyoruz. Mimari, hayat kalitesi, su, enerji gibi çeşitli alanlarda sürdürülebilirlik çalışmalarız devamlı olarak sürecektir. Bugün burada gerçekleştirdikleri bu tür çalışmalar için emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum verimli bir panel olacağını umuyorum” dedi.

“Yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz”

Sürdürülebilir bir kent için insanın merkeze alınması gerektiğini vurgulayan Fatma Şahin ise, "Hasan Kalyoncu Üniversitesinde hayata dokunan, akademik dünyayla yaşam arasında çok güçlü bir köprü kuran ve bu alanda yaptığı çalışmaların şehrimiz adına ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Sürdürülebilir kalkınma bütün dünyanın konuştuğu bir konudur. Sürdürülebilir kalkınmanın içeriğine baktığımız zaman aslında sosyal adaletin, sosyal barışın, ne anlama geldiğini ekonomik kalkınmanın tek başına mutlu etmediğini, yaşanabilir şehirler noktasında ekonomik kalkınmayla birlikte insanı merkeze alan yeni bir kalkınma modeline ihtiyaç duyuyoruz. Dünya üzerinde yeni bir şey söylemek gerekiyor. Bunu yaparken de bilimi ve teknolojiyi akademik bakışı merkeze alarak çalışmayı tamamlamak gerekiyor. Kıymetli rektörümüzün de dediği gibi yaptığınız çalışmaların içine çevresel kalkınmayı ve ekolojiyi bunların içerisine koymazsanız, yaşanabilir şehirler çerçevesinde istediğiniz sonuca ulaşamıyorsunuz” dedi.

Sürdürebilirlik HKÜ'de masaya yatırıldı

Açılış konuşmalarının ardından iki oturum olarak yapılan sempozyumda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi DekanıProf. Dr. Sema Ergönül ilk oturumda ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Arayıcı ise ikinci oturumda moderatörlük yaptı. Sempozyumda konuşmacı olarak katılan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güzin Konuk, "Yaşanılabilir kentler ve sürdürülebilirlik için yeni modeller, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eski Genel Sekreteri Deniz Köken, "Sanayileşmenin ve şehirleşmenin sürdürülebilirliği", Özyeğin Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. M. Pınar Mengüç, "Sürdürülebilirlik için Verimlilik-Disiplinlerarası ve Ötesi bir Yaklaşım" konularında sunumlar yapıldı.

Sempozyumun ikinci oturumunda ise Mimar Erden Güven ve Şehir Planlancısı Serdar Nizamoğlu, "Stratejik kent planlama ve ekolojik yaklaşımlar, TOKİ İştirakı Gedaş Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Değerleme Birim Müdürü H. Erhan Okutan "Gayrimenkul değerlendirmenin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı" ve Boğaziçi üniversitesi - Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Gençlik Oluşumu Türkiye Koordinatörü Emin Toygar Akay, "Sürdürülebilir toplumdaki gençliğin rolü'' konularında konuşma yaptı.

Katılım ve ilginin yoğun olduğu sürdürülebilirlik yolunda Gaziantep sempozyumu katılımcıların sunumlarının yanında video gösterisi, soru cevap kısmı ve katılımcılara verilen plaket takdimiyle sona erdi.