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Gaziantep 'te 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde merdiven altı üretim yapanlara yönelik gerçekleştirilen baskında 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde merdiven altı üretim yapanlara yönelik gerçekleştirilen baskında 25 ton bozulmuş domates ele geçirildi.


Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri zabıta ekipleri ile birlikte ilçedeki bir depoya yaptığı baskında çuvallar dolusu çürümüş, kokmuş ve bozulmuş şekilde domates bulundu. Ele geçirilen yaklaşık 25 ton domates posası ilçe dışındaki bir alanda yakılarak imha edildi.


Bozulmuş domates posalarının pul biber ve salça yapımında kullanılacağı ve ekiplerin baskını ile bu riskin ortadan kaldırıldığı belirtildi.

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