İhlas Haber Ajansı

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Gaziantep te şüpheli şahıs uygulaması: 4 gözaltı

Gaziantep’te polis gerçekleştirilen şüpheli şahıs uygulamasında 3’ü aranan şahıs olmak üzere 4 kişi yakalandı.

Gaziantep'te polis gerçekleştirilen şüpheli şahıs uygulamasında 3'ü aranan şahıs olmak üzere 4 kişi yakalandı.


Edinilen bilgilere göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Maarif Kavşağı, Su burcu, Karagöz Caddeleri, Ünal'dı, Tekstilken, Bozoklar Mahalleleri ve Demokrasi Meydanında şüpheli şahıs ve araçlara yönelik yapılan uygulama gerçekleştirildi. Denetimlerde 223 araç, bin 103 şahıs kontrol edilirken, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi. Uygulamalarda 3'ü aranan şahıs ile birlikte toplam 4 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

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