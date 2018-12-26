Gaziantep Teknopark'ta 10. yıl kutlaması

Yıl Kutlaması” kapsamında ödül töreni Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Seyirtepe Sosyal Tesislerinde düzenlendi.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, teknoparkların ülkelerin gelişmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Bugün burada düzenlediğimiz Gaziantep Üniversitesi Teknoparkın 10. yılı kutlaması gösteriyor ki, araştırma, inceleme, üretim yapan firmalarımızda bir süreklilik var. Bugün Gaziantep Teknopark'ta ülke ekonomisine katkısı olan pek çok araştırma, AR-GE ve TÜBİTAK projesi yapılmaktadır. Bu tür etkinliklerin faydasının çok olduğuna inanıyorum. Hem firmalar sosyalleşiyor ve birbirini tanıyor hem de küçük dokunuşlarla birliktelik sağlanıyor” şeklinde konuştu.

Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Ekrem Tekin ise, Gaziantep Teknopark'ın 2008'de kurulduğunu ve bu etkinliğin kurulduğu günden bu yana teknoparkta faaliyet gösteren firmaların bir etkinliği olduğunu söyledi. Tekin,“Bizler firmalar için en iyi şartları sağlamaya çalışıyoruz. Türkiye'de Start-up'ların hayatta kalma süreleri çok uzun olamayabiliyor. Biz biliyoruz ki, 10 yılını tamamlayan firmalar önemli bir eşiği aşmış ve kritik kütleyi yakalamış firmalardır. Nice 10 yıllarda firmalarımız, gelişerek ülkemiz istihdam ve ihracat boyutunda katkı sağlayacak ve teknopark ekosistemini de büyüteceklerine inanıyorum. 10 yıllık bir girişimcilik kültürü kapasitenin gelişmesi açısından teknopark için de önemli bir zamandır. Başta firmalarımız olmak üzere girişimcilik ekosistemimizin bu günlere gelmesinde emek sarf eden yönetimimize ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Açılış konuşmalarında sonra Gaziantep Teknoparkta faaliyet gösteren Anahtar Teknoloji Tasarım, Belsoft Bilişim Sistemleri, BLG AR-GE, Bilgi Park Danışmanlık, 4M1A Yazılım, Farmagen AR-GE veBiyoteknoloji, Finders Yazılım, Gazi Kalibrasyon, Sirius Yazılım, Uslan AR-GE firmalarının 10.yıllarını doldurmaları nedeniyle plaket takdim edildi.

Programa; Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir ve Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Süleyman Ganidağlı ve Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz, Gaziantep Üniversitesi Uluğbey İleri Teknoloji ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Özahi, Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, Teknopark ve TargeT Teknoloji Transfer Ofisi Uzmanları ve çok sayıda Gaziantep Teknopark'ta faaliyet gösteren firma katıldı.