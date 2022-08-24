Gaziantep tescilli ürünleri ile dünyaya tanıtılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bu yıl 4'üncüsünü düzenleyeceği Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde (GastroAntep) Gaziantep'in, 99 ‘Coğrafi İşaret' ve 1 ‘Geleneksel Ürün' olmak üzere 100 tescilli lezzetini, “Gaziantep'te Coğrafi İşaret Yol Haritaları Çalıştayı” ile dünyaya tanıtacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Bakırcılar Odası, Gaziantep Kulübü Derneği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı, Nizip Ticaret Odası, Nizip Ticaret Borsası, Araban Kaymakamlığı, Oğuzeli Belediyesi ve Gaziantep Bakırcılar Odası iş birliğinde yürütülecek çalıştay tüm paydaşların ürünlere dair paylaşımlarına yer vererek, tescilli ürünlerin kullanım ağlarını, üretim süreçlerini ve yöresel hafızasına yer verecek. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında kayıtlara geçirmeyi başardığı sayı ile Gaziantep'in lider konumda olduğu 100 tescilli ürün, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜCİTA), STK ve odaların yer alacağı projede, Gaziantep'in coğrafi işaretteki başarısını yurtiçi ile sınırlamayarak yurtdışına da taşımayı hedefliyor. Gaziantep ile özdeşleşen ve Türkiye'nin AB tescilli 8 ürünü arasında yer alan Gaziantep Baklavası'nın yanı sıra Gaziantep'e ait 3 ürün daha AB tescili için başvuruda bekliyor. Bu ürünler arasında Antep Fıstığı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleri ile tescilini bekleyen Menengiç Kahvesi ve Araban Sarımsağı yer alıyor.

Gaziantep'in tescil alan ürünlerinden bazıları ise şöyle:

“Antep Fıstığı, Antep Beyranı, Antep Kutnu Kumaşı, Gaziantep Bakır El İşlemeciliği, Gaziantep Sedef El İşlemeciliği, Antep Katmeri, Antep Köy Kahkesi, Gaziantep Yeşil Zeytin Böreği, Nizip Zeytinyağı, Araban Sarımsağı, Gaziantep Sarımsak Kebabı, Antep Firiği.”