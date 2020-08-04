SGK'nın hastanelere yaptığı ödemelerde il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alması gerektiğine vurgu yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde de bir blokun acilen Covid-19 tedavisi için hizmete açılmasının Gaziantep için elzem olduğunu söyledi.

Daha önce SGK tarafından hastanelere ödenen pandemi ücreti ve yoğun bakım desteğinin durdurulması yönünde alınan kararın özel hastaneleri devre dışı bırakarak salgın mücadelesini olumsuz etkileyeceğini belirten GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, bu uyarısını yineledi. Sağlık Bakanı ve Gaziantep Milletvekillerine destek çağrısında bulunan Başkan Yıldırım, yapımı devam eden Gaziantep Şehir Hastanesinde bir blokun Covid-19 tedavisi için acilen tamamlanarak hizmete açılması gerekliliğine dikkat çekti.

GTO Başkanı Yıldırım, “Üzülerek ifade ediyorum ki, Gaziantep halkı salgın ile sınavında başarısız oldu. Ne yazık ki vaka sayımız ve can kayıplarımız fazla. SGK'nın yaklaşık 1 ay önce pandemi nedeniyle hastanelere verdiği desteğini geriye dönük olarak sıfırlama kararı da özel hastaneleri zor durumda bırakmıştır. Yaşanan süreç nedeni ile normal hasta sirkülasyonu da azalan özel hastaneler ne yazık ki fark ücreti almaya başlamak zorunda kalmıştır. SGK'nın il bazlı hasta rakamlarını göz önüne alarak ödeme yapma şeklinde bir uygulamaya geçmesi gerekiyor. Öte yandan Gaziantep'teki vaka yoğunluğu göz önüne alındığında Gaziantep Şehir Hastanesinde altyapısı uygun bir blok acilen Covid-19'lu hastalara hizmet vermesi için tamamlanmalı. İnanıyorum ki bu noktada pandeminin başlangıcından bu yana cansiperane çalışan Sayın Sağlık Bakanımız ve Gaziantep Milletvekillerimiz bize hak vererek, sesimizi duyacaklardır. Toplum sağlığı için yetkililerin bir an önce bu konuda aksiyon almalarını bekliyoruz” dedi.