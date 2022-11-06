Gaziantep trafiğine akıllı çözüm

Gaziantep'te şehrin tüm yakalarını birbirine bağlayan ve trafiğe nefes aldıracak olan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Şahinbey Belediyesi'nin tamamen kendi öz kaynakları ile yaptığı ve beş ay gibi kısa bir süre içerisinde yapımı tamamlanan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde hizmete girdi. İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Katlı Akıllı Kavşağa canlı olarak bağlandı. Yapılan canlı bağlantıda Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Türkiye Yüzyılı'nda Şahinbey olarak Cumhurbaşkanı'nın yanında olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi'nin Gaziantep'e önemli yatırımlar yaptığını ifade ederek, “Şahinbey Belediyemiz 400 milyonluk yatırımla 3 katlı köprülü kavşağı, 11 adet sosyal tesisi, 21 adet parkı, 5 tane camiyi, 4 tane spor tesisini, Yamaç Tepe Gençlik Kampı ve mesire alanını, aşevi, çeşitli restorasyon ve çevre düzenlemelerini ilçemize kazandırdı. Şahinbey Belediyemizi özellikle tebrik ediyorum” dedi.

"Tüm gücümüzle Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a projeyle ilgili bilgi veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı şehrimizde ağırlamaktan büyük bir onur ve gurur duyduk. Cumhurbaşkanımızın teşrifleri ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Yeşilvadi Üç Katlı Köprülü Kavşağımızı mühendislerimiz ve işçilerimizle gece gündüz demeden çalışarak 5 ay gibi çok kısa bir sürede tamamladık. Şehrin kuzeyini güneyine, doğusunu batısına bağlayan projemiz, Şehir Hastanesine, Şahinbey Oto Sanayi Sitesi'ne ve Karataş'a ulaşımı kolaylaştırıp, Gaziantep trafiğine nefes aldıracak. Tamamen kendi öz kaynaklarımızla 400 milyon liraya mal ettiğimiz projemizde 7 km yol, 162 metre viyadük, 3 adet alt geçit, 6 şeritli 900 metre dalçık yer almaktadır. Sadece 3 katlı köprülü kavşakla sınırlı kalmayıp şehrimizin trafik sorununu çözecek Gaziantepli hemşerilerimize yeni bir müjde daha vermek istiyoruz. Şehreküstü Kavşağı'nı ve Yeşilvadi Bulvarımıza bağlayacak iki tünelle 20 dakikalık yolu 1.5 dakikaya düşürüyoruz. 700 milyonluk bu projemizi de inşallah 1 yıl içerisinde tamamlayacağız. Bu projemizi kendi öz kaynaklarımızla hiç kredi kullanmadan yaptık. Cumhurbaşkanımızın gelecek Yüzyılı ‘Türkiye Yüzyılı' kılma mücadelesinde, Şahinbey olarak tüm gücümüz ile çalışacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

400 milyon TL'ye mal oldu

Şahinbey Belediyesi, 400 milyon TL'ye mal olan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta 100 iş makinası, 250 personel ile 7/24 hummalı bir çalışma yaptı. 6 şeritli bağlantı yolları ile 7 km uzunluğunda olan yolda 30 bin metreküp beton, 5 bin 500 ton demir kullanıldı. Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta İstanbul'un fethini hatırlatan ve uzunlukları 21 km'yi bulan bin 453 adet fore kazık çakıldı. 600 bin metreküp kazı alanı, 200 bin metreküp yapısal dolgu, 162 metre viyadük olan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak'ta 3 adet alt geçit, 2 adet u dönüşü köprüsü ve güney yan yol köprüsü, 916 metre toprakarme, 900 metre 6 şeritli dal-çık, 10 şeritli ve 8 şeritli anayolu bulunuyor.

Şehrin yollarını en fazla kullanan taksiciler, servisçiler ve vatandaşlar yapılan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek, “Gaziantep'imize kazandırılmış muhteşem bir eser. Yapılan Yeşilvadi Üç Katlı Akıllı Kavşak hem zamandan, hem de yakıttan tasarruf etmiş olacağız. Daha önceki yolda trafik aşırı şekilde tıkanırken, kazalarda oluyordu. Yapılan üç katlı köprülü kavşak ile yaşanan tüm sorunlar ortadan kalkmış olacak. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz” diye konuştu.