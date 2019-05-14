Gaziantep Üniversitesi akreditasyon atağında

Gaziantep Üniversitesi kalite çalışmalarının akreditasyon ayağında laboratuvarların hazırlıklarını 24-26 Nisan 2019 tarihlerinde almış oldukları TS/EN ISO17025 - Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar eğitimi ile devam ediyor. Türk Standartlar Enstitüsü Eğitmeni Serhat Canpolat tarafından verilen eğitime; Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Uluğ Bey Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ULUTEM) ve Kalite Güvence Birimi olmak üzere toplam 30 personel katıldı. Eğitim standarttın gerekliliklerinin üzerinde durulduğu karşılıklı örneklemelerle desteklendi. TS/EN ISO17025 - Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği için genel şartlar standartının Temel Eğitimi ve Dokümantasyon Eğitiminin tamamlandığı üç günün sonunda eğitime katılan personel, memnun ayrıldıklarını belirterek, verilen eğitim için teşekkür etti. Bu tarz eğitimlerin devamını beklediklerini belirten personeller için eğitimin iç tetkik ve metot validasyon kısımlarını içeren ikinci kısmı Haziran ayında gerçekleşecek.