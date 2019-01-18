Gaziantep Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ali Gür:

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Arabulucular Derneği tarafından hazırlanan “Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk” konulu panel, Gaziantep Ticaret Odası'nda gerçekleştirildi.

Panelin Açılışında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, ‘Geciken adalet, adalet değildir' düşüncesinin olumsuz sonuçlarının ortadan kaldırılması yolunda arabuluculuk müessesesinin önemli olduğunu kaydetti. Gür, uygulamaya başlanan arabuluculuk müessesesinin, restleşme değil, uzlaşma kültürünü hakim kılacağını belirtirken, günümüzde artık koruma, uzlaşma kültürünün unutulduğunu, bunun sonucunda da mahkemelerin yükünün arttığını dile getirdi.

Oysa adli davalara zaman ayrılabilmesi için uzlaşmayla çözülebilecek davaların arabuluculukla çözümüne gidilmesi gerektiğine işaret eden Gür, “İnsanlar, doğu felsefesinde konuşarak meselelerini çözerlerdi. Ancak, konuşmanın bittiği noktada mahkemelere giderlerdi. Öyle bir hale geldik ki, konuşma kültürünü unuttuk, uzlaşı kültürünü kaybettik ve en ufak bir şeyde mahkemelere koşar olduk. Bu olunca mahkemelerin iş gücü arttı. Bu yığılma nedeniyle, arada yüzde 95'lik çözülebilecek sorunlar varken, asıl yüzde 5'lik çok önemli davalar kaybolabiliyor, zaman aşımına uğrayabiliyor. Böylesi bir ortamda yapılması gereken şey konuşmayı ve uzlaşı kültürünü geliştirmek ve mümkün olduğu kadar asli kamuyu ilgilendiren ve emsal teşkil edecek olan kararları alma hususunda adliyemize daha geniş zaman bırakmak, daha yoğun çalışma zamanı ayırmak ve en kısa sürede de emsal kararlarını çıkarmalarına zaman kazandırmaktır “ dedi.

Hukuki uyuşmazlıklar barışla çözülmeli

Gaziantep Barosu Başkan Yardımcısı Avukat Melikşah Korkmaz, anlaşmazlık ve uyuşmazlığın insani bir durum olduğunu belirterek, “Bunları gidermek için ise geçmişten günümüze değişik yöntemler ve araçlar geliştirildi. Arabuluculuk müessesesi de söz konusu araçlardan birisi” şeklinde konuştu.

Panelin moderatörlüğünü yapan GAÜN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bozdağ, özelde ticari uyuşmazlıklar, genelde ise tüm hukuki uyuşmazlıkların barışçıl bir yöntemle, kısa sürede çözülmesine hizmet edilmesi düşünülen ara buluculuk kurumunun doğru ve etkili bir şekilde uygulanmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi.

Arabuluculukla davalar azaldı

“Türkiye'de Arabuluculuk Kurumu Ve Uygulaması” konusuna değinen Gaziantep Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Canan Özge Parlak Keresteci, arabulucukla adliyenin yükünün çok azaltıldığını belirterek, “Örnek vermek gerekirse Gaziantep'de 40 bina yakın uyuşmazlıktan sadece 892'si için dava açıldı” dedi. günümüzde bilim ve teknikteki hızlı gelişmeler nedeniyle birtakım uyuşmazlıklar çıktığına işaret ederken, “”Bunun getirdiği sorunların çözümü için alternatif uyuşmazlık çözüm yolları getiriliyor. Bununla birlikte uyuşmazlık çözümünde akla ilk gelen dava ve yargı yolu olsa da bununla ilgili sıkıntıları kamu düzenini ilgilendirmeyen olaylarda biz alternatif uyuşmazlık çözüm yollarıyla çözümlemeyi hedef altına aldık” ifadelerini kullandı.

Dava için arabulucuk şart

Panelde “Ticari Uyuşmazlıklarda Yargılama Usulü, İspat Konusunda Yaşanan Sorunlar Ve Dava Şartı Arabuluculuğun Kapsamına Giren Ticari Uyuşmazlıklar”konularında sunum yapan GAÜN Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Ercan ise, Ticaret Kanunu'nun 5A Maddesi'nin yürürlüğe girmesinin ardından, sonra kural olarak tüm tazminat ve tespit davalarının aslında ticari uyuşmasızlığın dava şartı kapsamına girdiği yönde genel bir yaklaşım var” ifadelerine yer verdi.

Uzman Arabulucu Avukat Abdulkadir Güzel ise, dava şartı arabuluculuğunda yapılan başvuruların henüz vücut bulmadığını söyledi. Güzel,” Türkiye'nin dört bir tarafında arabulucular bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arabulucuların bu tür etkinlikleri önemsemesi gerekiyor“ diye konuştu.

Panelin sonunda Gaziantep Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Canan Özge Parlak Keresteci, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve konuklara plaket takdim etti.