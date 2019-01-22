Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür:

Dr. Ali Gür, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında KHK ile kapatılan Zirve Üniversitesi'nin Gaziantep Üniversitesi'ne devredilen kampüsüne 2,5 yılda yaklaşık 12.2 milyon TL harcandığını belirterek, “Bize devletimizin, milletimizin emaneti olan bu kampüse gözümüz gibi baktık. Ve gönül rahatlığıyla kampüsün yeni sahibi Gaziantep İslami Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne teslim edeceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

Gaziantep Üniversitesi Senatosunun kararı ile ismi Gaziantep Üniversitesi 15 Temmuz yerleşkesi olarak değiştirilen söz konusu kampüsün, en verimli bir şekilde kullanıldığını vurgulayan Gür, “Bu devir üzerine devletimizin ve milletimizin kaynaklarının heba olmaması ve yerinde kullanılması amacı ile tüm sıkıntılı süreçlere ve öğrencilerin istememelerine rağmen büyük bir özveri ile İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO Radyo ve Televizyon Teknolojisi Programı öğrencileri buraya taşındı ve 2018 Eylül dönemine kadar burada eğitimlerine devam etti. Doğal olarak bu fakülteler ve bölümler taşınırken laboratuvar malzemelerini, kendileri için gereken tüm araç ve gereçlerini de merkez kampüsten beraberinde götürdü. Devletimizin kararıyla bu kampüsün, kurulmasından büyük onur duyduğumuz Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne tahsis edilmesi üzerine öğrencilerimizi götürdükleri eğitim araç ve gereçleri ile birlikte merkez kampüse tekrar taşıyarak herhangi bir aksaklığa meydan vermeden eğitime devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu'na gerekli destek vereceğiz

Gaziantep Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası alanda kalitesi ve başarı sıralamaları ve sürekli yükselen marka değeri öncülüğünde üniversiteler şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gaziantep'e yeni bir devlet üniversitesinin kurulmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Gür, “Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan Sayın Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu Bey'i tebrik ediyoruz. Diğer iki vakıf üniversitemize nasıl her türlü desteği veriyorsak, kendilerine de imkanlarımız ölçüsünde desteklerimizi sunacağımızı ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

15 Temmuz Yerleşkesi'ne 12.2 milyon TL harcadık

Zirve Üniversitesi'nin KHK ile kapatılmasından dolayı GAÜN'e öğrencilerinin devrolduğunu, bunun da büyük bir yük getirdiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ali Gür, “Devir nedeniyle üniversitemizin yükü çok arttı. Ama, arkadaşlarımızın özverili çalışmalarıyla alnımızın akıyla bu yükün altından kalktık. Bunun yanı sıra 15 Temmuz kampüsü üniversitemize devredildiği günden 2018 sonuna kadar Gaziantep Üniversitesi bütçesinden mal ve hizmet alımı giderleri olarak 12 milyon 204 bin 626 TL harcandı. Böylece yaklaşık 2,5 yıl zarfında hem kampüs çevre düzeni ve peyzajı hem de eğitim mekanları ve donanımları büyük bir özveri ile korunmuştur. Bu koruma yapılırken de ek bir bütçe alınmadan Gaziantep Üniversitesinin bütçesi ile her iki üniversite kampüsü idare edilmiştir” ifadelerine yer verdi.

Vali bey teşekkür etti

Geçtiğimiz hafta yeni rektörünün atanması üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül ile birlikte 15 Temmuz Yerleşkesi'nde incelemelerde bulunduklarını hatırlatan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, “ Valimiz, 15 Temmuz Yerleşkesindeki araç- gereç ve eğitim malzemelerinin, fiziki mekanların, çevre düzenlemesi ve peyzajın korunmasındaki hassasiyetimiz için bizlere teşekkür etti. Bize devredilen kampüsü emanet bildik ve bu şuurla gözümüz gibi koruduk. Devletimizin üniversitelerimize tahsis ettiği her şey milletimizin emrindedir. Yeni rektörümüz görevine başlar başlamaz bize bırakılan emaneti kendilerine teslim etmek üzere sabırsızlıkla bekliyoruz. İnşallah yeni üniversitemiz Gazi Şehrimize uluslararasılaşma yolunda yeni bir katma değer oluşturacak ve ivme sağlayacaktır” diye konuştu.