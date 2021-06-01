Gaziantep Üniversitesi ve Besni Belediyesi'nden örnek proje

Görüşmede proje ortaklığının yürütülmesi adına gerekli görev dağılımları ile çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Haziran ayı içerisinde başlayacak olan proje ile ilçede mukim Suriyeli göçmenlerin Türkçe dil yeterliliklerini ihtiyaca yönelik biçimde artırmak ile şehirdeki yaşama dönük oryantasyon ve entegrasyon desteği sağlamak amaçlanmaktadır. Özelde yerel yönetimlere, genelde Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bölgelere örnek teşkil edecek projenin hayata geçmesi ile hedeflenen başarının sağlanacağı düşünülmektedir.

Toplantıya GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özpay ve Besni Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Serter katıldı.