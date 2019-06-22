Gaziantep Üniversitesi'nde 8 bin 750 öğrenci mezun oldu

Gaziantep Üniversitesi'nde 2018-2019 akademik yılında 8 bin 750 öğrenci mezun oldu. Mezun olan öğrenciler düzenlenen törenle meslek yemeni ederek kep attı.

Gaziantep Üniversitesi'nde fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının 2018- 2019 akademik yılı mezunları için tören düzenlendi. Toplam 8 bin 750 mezun öğrenci için GAÜN Yeni Meydan'da yapılan törene Gaziantep Valisi Davut Gül, MHP Gaziantep Milletvekilleri Sermet Atay, Muhittin Taşdoğan, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Erdem Güzelbey, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören açılış konuşmaları ile devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Gaziantep üniversitesi çağın ilerisinde uluslararasılaşmış, inovatif, girişimci ve aynı zamanda özgüveni yüksek aranan diploması ile gurur duyan öğrenciler yetiştirmektedir. Üniversitemiz 4 binin üzerinde uluslararası öğrencisiyle dünyaya renk katıyor. Türkiye'de ilk ve tek örnek olan 3 dilde eğitim Gaziantep Üniversitesi'nde yapılıyor. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere bu üç dilde eğitim ile birlikte biz şuanda bir ilki yaşıyoruz. Ayrıca bugün 122 Arapça lisans öğrencisini de mezun ediyoruz. Öte yandan yeni açılan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültemiz de bu yıl ilk mezunlarını veriyor" dedi.

Mezuniyet töreninde açıklamalarda bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül ise, "Bugün burada mezun olan öğrencilere emek veren başta hocalar olmak üzere rektörümüze, üniversitenin her kademesindeki görevlilere, ailelerimize ve emek veren her bir öğrencimize teşekkür ediyorum ve tebrik ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından mezun olan öğrenciler meslek yemini ettiler. Daha sonra ise dereceye giren öğrenciler diplomalarını ve ödüllerini protokol üyelerinin elinden alırken, program öğrencilerin keplerini havaya fırlatmasıyla tamamlandı.