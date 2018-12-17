Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesini ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül ve beraberindeki heyet Yavuzeli ilçe Kaymakamı Eyup Gürdal ve Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

Vali Gül'e İlçe hakkında bilgiler veren Kaymakam Gürdal ve Belediye Başkanı Sakaroğlu, Gül ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Büyükşehir Belediyesi Gasmek Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya katılan Vali Davut Gül'ün yanı sıra İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Gaziantep İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, Gaziantep İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, Yavuzeli Kaymakamı Eyup Gürdal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu, İlçe Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, ile Yavuzeli ilçe genelindeki mahalle muhtarları katıldı. Muhtarların sorunlarını dinleyen ve istişarelerde bulunan Vali Davut Gül ile beraberindeki heyet daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Amirliği, İlçe esnaf ve halkının ardından Yavuz Sultan Selim Ortaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Vali Gül ziyaretin ardından ilçeye bağlı Karahüseyinli mahallesindeki şehit ailesi ziyaretinin ardından Rumkale Turistik alanda incelemelerde bulundu.