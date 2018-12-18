Gaziantep Valisi Gül'den Gazişehir Gaziantep'e moral ziyareti

Gazişehir Gaziantep Tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Vali Gül'ü Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, teknik heyet ve futbolcular karşıladı. Futbolcular ve teknik heyetle antrenman öncesi bir araya gelen Gül, şampiyonluk yolunda başarı dileklerinde bulundu.

"Gaziantep şehri Süper Lig'e hazır"

Futbolcularla da kısa bir görüşme gerçekleştiren Vali Gül, "Gaziantep'e geleli yaklaşık 40 günlük bir süre oldu. Şu ana kadar maçınıza gelmiş olsam da sizlerle tanışma fırsatı yakalayamamıştım. Bu şehirde kısa süre içerisinde gördüğüm tüm durumlar, Süper Lig'e ne kadar hazır olduğunun kanıtıdır. Son haftalarda şanssız maçlar yaşıyorsunuz ama sizlere inanıyoruz. Umut ediyoruz ki, sezon sonu şampiyon olarak Süper Lig'e yükseleceksiniz. Hepinize gönülden başarılar diliyorum" dedi.

Vali Gül'den futbolculara baklava ikramı

Gül, yaptığı konuşmasının ardından futbolculara ve teknik heyete antrenman öncesi baklava ikramında bulundu. Tüm futbolculara tek tek baklava ikram eden Vali Davut Gül'e takım kaptanı Ahmet Kesim teşekkürlerini iletti.

"Valimize teşekkür ediyorum"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise Vali Gül'ün ziyaretin duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öncelikle Sayın Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri ve futbolcularımızı onurlandırdılar. Manevi olarak desteklerini yanımızda hissetmek bizleri daha da mutlu etmiştir. Bu sezon amacımız kesinlikle şampiyonluktur ve play-off'lara kalmadan ilk iki sıradan süper lige yükseleceğimize yürekten inanıyorum. Umut ediyorum ki Mayıs ayında bu şampiyonluğu tüm Gaziantep olarak hep birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kulüp Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Vali Davut Gül'e isminin yazılı olduğu Kırmızı-Siyahlı forma hediye ederken, Gül de takıma süper lig yolunda başarı diledi.