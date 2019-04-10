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Gaziantep Valisi tekrar baba oldu

Gaziantep Valisi Davut Gül dün gece sosyal medyadan yaptığı paylaşımla yeniden baba olduğunu duyurdu.

Çocuğunun isminin İbrahim İsmet olduğunu belirten Vali Gül, “Rabbim vatana millete hayırlı evlat etsin” ifadesini kullandı.


Geçtiğimiz Kasım ayında göreve başlayan 45 yaşındaki Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada baba olduğunu duyurarak, "Evladımız İbrahim İsmet'in doğumunu gerçekleştiren Prof. Dr. Mete Gürol Uğur ve Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin bütün personeline, arayarak, mesaj atarak, gelerek, dua ederek sevincimize ortak olan herkese sonsuz teşekkür ederim. Rabbim vatana millete hayırlı evlat etsin” dedi.



Sosyal medyada viral oldu


Gaziantep Valisi Davut Gül'ün paylaşımının ardından vatandaşlar tarafından çok sayıda mesaj atılarak paylaşım yapıldı. Vali Gül'ün çocuğu hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, "Allah, analı, babalı, uzun, vatana millete hayırlı bir ömür nasip eylesin” ifadelerini kullandı.

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