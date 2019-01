Gaziantep Valisi Vali Davut Gül:

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Kulübü Derneği'nin Alleben Toplantıları kapsamında düzenlenen “Gaziantep için Valimiz ile baş başa” programında dernek üyeleri ile bir araya geldi. Programda salondakilere hitap eden Vali Gül, Gaziantep'in gelişme trendinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Şehrin içerisinde olunca kentteki gelişmelerin çoğu zaman gözden kaçırıldığını aktaran Vali Gül, Gaziantep'in Türkiye'den ve dünyanın birçok ilinden çok daha hızlı geliştiğini söyledi.

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Gaziantep'te de bu gelişmeye bağlı olarak bazı sorunların olabileceğini belirten Vali Gül, “Gaziantep'in kat ettiği gelişme trendi çok fazla, çok hızlı. Gaziantep gelişiyor, dünya gelişiyor, Gaziantep Türkiye'den de dünyanın birçok şehrinden de daha hızlı gelişiyor. Gelişmeyle beraber bu şehirde yaşayanların bazı problemleri ortaya çıkıyor. Sonuç itibari ile 2 buçuk milyonlu bir şehirden bahsediyoruz ve dünyanın her yerinde 2 buçuk nüfuslu şehirlerin trafikle ilgili, çevreyle ilgili, güvenlikle ilgili sorunları vardır ama bu sorunları 2 milyon nüfuslu şehirlerin tamamında görebilirisiniz” dedi.

Gaziantep'in var olan sorunları iyi yönetebildiğini, çözebildiğini bildiren Vali Gül, Gaziantep'in sorunlarını çözme kabiliyetinin diğer şehirlerden daha fazla olduğunu dile getirdi.

Kültürel ve sosyal hayatla ilgili sorulan soruları da yanıtlayan Vali Gül, “Bundan 50 yıl önce Gaziantep'te tiyatro binası olarak gösterebileceğimiz, bugünkü şartlarda hizmet verebilecek kaç tane binamız vardı. Açık hava sinemaları vardı deniliyor, her evde televizyon ya da başka bir sosyal aktivite olmadığı için her mahallede toplu olarak film izlenirdi, Gaziantep'te de izlenmiştir. Şundan eminim, bugün Türkiye'nin birçok yerinde de Gaziantep'te de daha çok spor tesisi var, geçmişten çok çok fazla. Daha çok kültür merkezi, sosyal donatılar, spor alanları var. Her alanda semt sahaları vardı evet çünkü şehirleşme daha yeni yapılıyordu. Komşunuzun tarlası sizin için top oynanacak bir mekandı. O alanlar imara girdikten sonra o alanlara evler, apartmanlar yapıldı. Oralar 50 yıl önce belediyelerin size sağladığı semt sahaları değildi. Olsa şimdi olmuş olurdu. Ya da okul. 50 yıl önce kaç tane lise ortaokul vardı. Eskiden liseler parmakla gösterilirdi. 1 milyon nüfuslu yerde 5 tane liseniz olursa parmakla gösterilir. 2 milyon nüfuslu yerde sizin 300 liseniz varsa ve liseyi de zorunlu hale getirdiyseniz okumak isteyen istemeyen kabiliyeti olan olmayan çabuk anlayan biraz daha geç anlayan bununla beraber o liselerdeki eğitim kalitesi de ilk zamanlardaki gibi olmayacaktır. Kaç kişiyi nerede okuttuğunuza bağlı. Hangi binada ne hizmet verdiğinize bağlı” şeklinde konuştu.

Hayırseverlere çağrı

Toplantıda eğitim üzerine sorulan soruları da yanıtlayan Vali Gül, 2019 yılı içerisinde 100 tane okul yapmak istediklerini ve bu kapsamda hayırseverlere ihtiyaç olduğunu belirterek destek istedi. Ayrıca hayırseverlere darphaneden basılacak özel altın madalya yapılacağını bildirdi.

Toplantıda ayrıca sporla ilgili Türkiye'de örnek bir çalışma yapıldığını dile getiren Vali Gül, bütün okullarda basketbol ve voleybol sporu yapılabilecek sahalar yapılacağını ve tüm bu çalışmaların üç ay içerisinde Gaziantep'teki bütün okulların bahçelerinde hazır olacağını aktardı. Vali Gül, dış ilçeler için de çok sayıda halı saha yapılacağının da müjdesini verdi.

Eğitim, sağlık, güvenlik alanında sorulan pek çok konuda merak edilenleri yanıtlayan Vali Gül, toplantı sonunda böyle bir grubun şehirle meşgul olmasının, kentin meselelerinin kendilerine dert edinmesinin önemli olduğunu söyleyerek böyle grupların şehirle ilgili tavsiyelerine ve eleştirilerine en üst noktada mutlaka karşılık bulunacağını ifade etti.