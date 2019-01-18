Gaziantep valisinden yarıyıl tatili mesajı

Okulların bugün yarıyıl tatiline girmesinden dolayı mesaj yayımlayan Gaziantep Valisi Davut Gül, “Biliyorsunuz daha önce bir günlük kar tatili yapmıştınız. Bugün de sabırsızlıkla beklediğiniz iki haftalık yarıyıl tatiliniz başlıyor. Bu süre zarfında derslerinizi de ihmal etmeden bolca kitap okuyacak, müzeleri gezecek, arkadaşlarınızla buluşup güzel vakit geçirecek, sinemaya, tiyatroya gidecek, gönlünüzce eğleneceksiniz ve ikinci döneme dinlenmiş bir şekilde gireceksiniz” dedi.

Gençler içinde mesaj yayımlayan Gül, ”Sevgili Gençler, sizden beklentimiz; milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven ve yücelten, çevreyi ve doğayı koruyan, sağlıklı düşünen bireyler olarak yetişmenizdir. Bizler de sizlerin bu doğrultuda yetişmeniz için elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz bundan sonra da göstereceğiz. Bugün artık bir dönemin sonuna geldiniz. Kiminiz yıl boyunca yaptığınız çalışmaların karşılığında alacağınız karnelerle sevinecek kiminiz de belki üzüleceksiniz. İnanıyorum ki arzuladıkları notları alamayan öğrencilerimiz eksikliklerini giderecek ve ikinci döneme daha sıkı çalışarak istedikleri başarıya ulaşacaktır. Bu duygu ve düşünceler ile yarıyıl tatiline girerken tüm öğrenci, öğretmen, veli ve idarecilerimize teşekkür ediyor, ailenizle sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir tatil geçirmenizi temenni ediyorum” diye konuştu.