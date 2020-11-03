Gaziantep ve Adıyaman'da kaçak silah operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak " suçu nedeniyle yürütülen soruşturma sonucunda Gaziantep merkezde ve Adıyaman ilinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın düzenlenen adreslerde 6 Adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, 7 Adet ruhsatsız av tüfeği, bin adet fişek, 10 adet şarjör ve çeşitli silah parçaları ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 10 şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.