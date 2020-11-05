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Gaziantep ve Adıyaman'daki silah operasyonunda 5 tutuklama

Gaziantep ve Adıyaman’da silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5’i tutuklandı.

Gaziantep ve Adıyaman'da silah imalatı ve ticareti yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı.


Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce “İzinsiz Olarak Ateşli Silah ve Mermileri Ülkeye Sokma, İmal Etme, Nakletme ve Satmak" suçundan 3 Kasım günü Gaziantep ve Adıyaman'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adli mercilere sevk edilen 7 şüpheli şahıstan 5' i tutuklandı. 2 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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