Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 27 gözaltı

Gaziantep Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta takip ettiği şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarmanın, 27 ayrı adreste gerçekleştirdiği operasyonda 27 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Kahramanmaraş illerinde, 35 şüpheli şahıs ile ilgili olarak 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 27 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 622 adet captagon uyuşturucu hap, 55 adet ektacy uyuşturucu hap, 312 gr metamfetamin (ateş-buz), 91 gr jamaika, 67 gr kubar esrar, 2 gr toz esrar, 2 gr skunk, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 13 adet plastik pipet, 1 adet hassas terazi, 2 adet alüminyum folyo rulosu, 2 adet esrar/jamaika sarmak ve satışa hazırlamak için özel kağıt, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca yapılan aramalarda 29 adet cep telefonu, 29 adet sim kart, 1 adet hassas terazi, 3 adet bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği kartuşu, 50 gr jamaika, 100 gr kubar esrar, 40 kök yasa dışı kenevir bitkisi, 30 gr metamfetamin, 15 adet captagon uyuşturucu hap ve 15 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.