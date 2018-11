Gaziantep Vvalisi Davut Gül'den öğretmenler günü mesajı

Gaziantep valisi Davut Gül'den bir mesaj yayımlayarak 24 Kasım öğretmenler gününü kutladı.

Vali Gül mesajında, “Mesleklerin en özelini, öğretmenlik mesleğini icra eden kıymetli öğretmenlerimizi onurlandırmak, mesleğin dünü, bugünü ve geleceğini hep birlikte yeniden değerlendirmek amacıyla kutlanan bu özel günde, tüm öğretmenlerimizin bu gurur günlerini yürekten kutluyorum. Eğitim, bireyin her alanda gelişmesi ve sosyalleşmesi için toplumu oluşturan kuralların örf adet gelenek ve göreneklerin insanlık geçmişinin ortak değerlerinin bilim ışığında yeniden donatılmasıdır. Toplumların gelişmesi ve medeniyetin yerleşmesinde ilk basamak eğitimdir. Bilgi toplumuna giden yol eğitimden geçer. Bu çerçevede öğretmenlerimiz, milli şuurun oluşturulması ve geleceğe taşınması, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek medeniyet yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerlemesi için, “İstikbalimizin Teminatı” evlatlarımızın en büyük yardımcısı ve yol göstericileridir. Terzi yanlış yaparsa söker yeniden diker, bir makine bozulursa yeniden tamir edilir ama öğretmen yanlış yaptığı zaman onun telafisi yoktur. Bu nedenle öğretmenlik kutsal, kutsal olduğu kadar da büyük sorumluluk isteyen bir meslektir. Başöğretmen Atatürk'ün izi ve gösterdiği hedeften sapmayan, Cumhuriyetimizin bekçisi sevgili yavrularımızı yetiştiren öğretmenlerimizin en büyük hedefi, çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma yolunda, kendinden emin ve daha güçlü adımlarla koşabilecek nesiller yetiştirmektir. Devletimizin bekası için her platformda dile getirmeye çalıştığımız, çağdaş ülkeler seviyesine ulaşma gayesinde eğitim, en öncelikli hedefimizdir bu konuda her kademede hassasiyet gösterilmekle birlikte devlet bütçemizden en fazla pay eğitime ayrılmaktadır. Bugünleri yarınları taşıyan, yurdun her köşesinde ayrım gözetmeden hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini layıkıyla ifa eden tüm öğretmenlerimizin bu özel günlerini canı yürekten kutluyorum, eğitim yolunda hayatlarını kaybeden tüm öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor emekliye ayrılmış bulunan tüm öğretmenlerimize sağlık ve huzur temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.