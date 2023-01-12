Gaziantep yalın liderler yetiştirmeye devam ediyor

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) bünyesinde kurulan, yalın üretim ve dijital dönüşüm tekniklerini kendi işletmelerinde uygulama noktasında firmalara deneyimsel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sağlayan Model Fabrika' da danışmanlık hizmetleri tüm hızıyla sürüyor.

Ülkemizin yalın üretim ve dijital dönüşümüne büyük katkı sunan ve hayata geçirilen çalışmalarda, bugüne kadar 17 firmaya öğren-dönüş, 31 firmaya proje uygulama, 3 firmaya da farklı dönemlerde öğren-dönüş ve proje uygulama eğitimleri verilen Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika), 6. Öğren-Dönüş Programı başladı.

Bu noktada firmalara büyük imkanlar sunan program ile de yalın üretim, teorik ve deneyimsel müfredat ile 22 farklı modül ile danışmanlık hizmeti verilerek çalışacak yalın liderler yetiştirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanında teorik ve uygulamalı eğitimler sayesinde firma temsilcilerine öğrendiklerini sahada da uygulama fırsatı da sağlanıyor.

Gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme teknikleri kullanılarak operasyonel mükemmellik ilkelerinin öğretilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlayan bir eğitim ve danışmanlık merkezi olan Model Fabrika, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işletmelerin insan, makine/ekipman, hammadde, malzeme, zaman ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarında yol gösterici oluyor. İşletmelerde yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı üretime yardımcı olan Model Fabrika yeni nesil sanayiye adaptasyonda da çok büyük katkı sunuyor. Firmaların sorunlarının çözümü ve yapılacak iyileştirme çalışmalarını kendileriyle paylaşmanın haricinde enerji verimliliği ve karbon salınımını azaltacak çalışmalarla da yeşil üretime önemli destek veriyor.

Verimlilik kayıplarının azalması, katma değerin artırılması, dijitalleşme ve ileri teknoloji üretime geçiş, AB Yeşil Mutabakatı kriterlerine adaptasyon konularında sağlayacağı imkanlarla Gaziantep Model Fabrika, üretim ve ihracatında da yukarıya taşınmasında kilit rol üstleniyor. Model Fabrika' dan eğitim alarak işetmelerini dönüştürecek olan firmalar için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından da destekler veriliyor. İKA tarafından Gaziantep Sanayisinde imalatını sürdüren firmalara üst limit 100 bin TL olacak şekilde yüzde 100 oranında teşvik mekanizması oluşturuluyor.

İşletme Geliştirme Destek Programı'nda üst limit 100 bin TL olacak şekilde Model Fabrika Desteği de devam ediyor.