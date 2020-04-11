İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Gaziantep yasağa uyuyor

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep’te sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile Gaziantep'te sokaklar bomboş kaldı.


İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 31 Büyükşehir ve Zonguldak ilinde gece saat 00.00'da başlayan sokağa çıkma yasağına vatandaşlar uyuyor. Gaziantep'te genelgede yer alan yerler dışında her yer kapalıydı. Gaziantep'in en işlek yerlerinden biri olan 15 Temmuz Demokrasi meydanı bomboş kaldı. Çarşı pazarlar kapalı olurken, yoğun araç trafiği olan caddelerde de ambulans ve polis araçları dışında araçlar yoktu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.