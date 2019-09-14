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Gaziantep, Yavuz Bingöl'le coştu

Bu yıl 2’ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali’ne (GastroANTEP) Yavuz Bingöl seslendirdiği türkülerle Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne (GastroANTEP) Yavuz Bingöl seslendirdiği türkülerle Gazianteplilere unutulmaz bir gece yaşattı.


Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) işbirliğinde gerçekleştirilen GastroANTEP Festivali etkinlikleri kapsamında müzisyen Yavuz Bingöl konser verdi. Festival Park'ta organize edilen konserde sahneye çıkan ünlü ses sanatçısı, sevilen türküleri ile hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Konser alanını dolduran Gaziantepliler, adeta türkülere doydu. Halk ozanları tarafından yazılan anonim eserlere de yer veren Yavuz Bingöl, Gaziantep'in eşsiz mutfağından övgüyle bahsetti. Kendisini Gaziantepli sevenleriyle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ekibine teşekkür eden türkücü, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.


Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ, günün anısına müzisyen kimliğinin yanı sıra sinema ve dizi oyuncusu olarak da bilinen Yavuz Bingöl'e çiçek verdi.

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