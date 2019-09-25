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Gaziantep yemekleri belgesel oluyor

Gaziantep Gastronomi Festivalinin ardından dünyanın gündemine gelen Gaziantep yemekleri, Japonya’nın da dikkatini çekti.

Gaziantep Gastronomi Festivalinin ardından dünyanın gündemine gelen Gaziantep yemekleri, Japonya'nın da dikkatini çekti. Gaziantep'e gelen Japon belgesel yapımcısı, yöresel yemekleri anlatan belgesel çekimi için kolları sıvadı.


Dünyanın bir çok ülkesinde olduğu gibi uzak doğu ülkelerinin de Gaziantep'e ilgisi artıyor. TURSAB GAP BTK Yönetim Kurulu Başkanı Soner Bacaksız tarafından Gaziantep'e davet edilen Japonyanın ünlü televizyon kanallarından TBS kanalında 33 yıldan bu yana yayın da olan ve önemli bir izleyici kitlesine sahip Sekai Fushigi Hakken adlı belgeselinin yapımcısı Kanako Kudo Gaziantep'e geldi. Kentte ve yöre yemeklerini inceleyen Japon yapımcı, Gaziantep yemeklerini anlatan belgesel çekimi için kolları sıvadı. Belgeseli Japonya'da yaklaşık 21 milyon japon seyirciye ulaşacağını belirten Bacaksız, “Yaklaşık 4 ay önce bölgemizde de belgesel çekmeleri konusunda görüşmeye başladığımız Japonya'nın ünlü televizyon kanallarından TBS'de 33 yıldan bu yana yayınlanan Sekai Fushigi Hakken belgeselinin yapımcısı Kanako Kudo hanımefendiyi Bölgemizde ağırlayarak, ön bilgilendirmemizi yaptık. Yapılan görüşmeler ve ekibin incelemeleri sonucunda Gaziantep yemeklerini anlatan belgesel çekimi yapmaya karar veren Japon yönetmen Kanakoku çekim programına ilimizi de aldı. Belgesel çekimi için önümüzdeki hafta belgesel ekibi çekim için bölgemizde olacak. Bu belgeselin Japonya genelinde izlenme oranı yüzde 20. Yani yaklaşık olarak 21 milyon Japon izliyor. Bölgemize Japon Turistlerin gelmesi ile ilgili büyük katkısı olacağını düşündüğümüz bu belgeselin çekiminde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kentimizi her yönüyle tanıtmaya ve bölge turizmini canlandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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