Gaziantep yemekleri ve kültürü temalı fotoğraf yarışmasında geri sayım başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazikültür, Gaziantep Fotoğraf Sanatçıları Derneği (GAFSAD) ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğinde gastronomi kenti Gaziantep'in yemeklerini fotoğraf ile belgelemek ve tanıtmak için 1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenleniyor.

“Gaziantep Kazan Yemekleri” ve “Gaziantep Sokak Lezzetleri ve Yemek Kültürü” olmak üzere iki kategoride düzenlenecek yarışmada dört mevsim boyunca yapılan Gaziantep yemeklerinin, salatalarının, tatlıların hazırlanması, tarladan sunumuna kadar olan aşamalarıyla Gaziantep yemeklerinin yapımında kullanılan malzemelerin fotoğraflarını içeriyor..

İki kategoride düzenlenen yarışmada derece alan isimlere sırasıyla, 10 bin, 7 bin 500, 5 bin lira para ödülü verilirken mansiyon ödülü olarak da 2 bin 500 lira verilecek. Ayrıca sergide her dalda en az 30 fotoğrafın görücüye çıkacağı fotoğraflar içinse yarışmacılar bin 500 lira alacak. Yarışmacıları her iki kategoriye de 5'er adet fotoğraf ile katılabilecek. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların Gaziantep ili sınırları içerisinde çekilmiş olması zorunlu olup bu şarta uymayan fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacak.

Yarışmanın son başvuru tarihi 4 Kasım 2023 olup başvurular http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine yapılacak. Yarışmanın şartnamesine ise https://tfsfonayliyarismalar.org/tr/yarisma/detay/1-gaziantep-yemekleri-ve-yemek-kueltuerue-ulusal-fotograf-yarismasi-tr adresinden ulaşılabilir.

1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın seçici kurulunda; Fotoğraf Sanatçısı Altuğ Galip, Trakya Üniversitesi G.S.F. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu, GAFSAD üyesi Hasan Yelken, MAFSAD Y. K. Başkanı İnan Orhan, GİFSAD Üyesi Levent Ural, Marmara Üniversitesi G.S.F. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Ürper ve GAFSAD Y.K. Başkanı Yakup Yener gibi tecrübeli isimler bulunacak.

Yarışmayla Gaziantep yemek kültürünün gündelik hayattaki yansımaları ortaya koyulmaya çalışılıyor

Gazikültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, yaptığı açıklamada, 1. Gaziantep Yemekleri ve Yemek Kültürü Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın temel hedeflerinden birisinin Gaziantep yemek kültürünün gündelik hayattaki yansımalarını ortaya koymaya katkıda bulunmak olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Gastronomide öncü olan Gaziantep, mutfak kültürü ve yemekleri ile ülke sınırlarını aşan bir üne kavuşmuştur. Buradan yola çıkarak düzenlediğimiz yarışma gastronomi denildiğinde ilk akla gelen şehirlerden olan Gaziantep'in tarih, kültür ve turizmle iç içe yaşayan yemek kültürünü fotoğraflarla anlatmak, ülkemizde bulunan fotoğrafseverleri desteklemek ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi fotoğraf arşivini farklı bakış açıları ile zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcılar, Gaziantep'in yemek kültürü ile bağlantılı olarak şehrimizin tarihi değerlerini, doğal güzelliklerini, emeği, folklorik ve günlük yaşam unsurlarını ve özellikle de topraktan mutfağa giden süreci fotoğraf sanatıyla işleyeceklerdir.”