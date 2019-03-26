Gaziantep yemekleriyle sağlıklı genç ve formda kalmanın yöntemleri

Ender Saraç, Gaziantep yemekleri ile sağlıklı kalmanın yöntemlerini anlattı.

Ticaret Odası Salonunda gerçekleştirilen "Sağlıklı, Genç ve Formda Olmanın Sırları" söyleşisine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Formda kalmanın yöntemlerini anlatan Saraç, beslenme kurallarını yineledi. Erkeklerde bel kalınlığının 94 santimetre, kadınlarda ise 88 santimetreyi geçmemesi gerektiğini belirten Saraç, bu ölçülerin geçildiği takdirde 22 hastalığın ortaya çıktığını dile getirdi. Son yıllarda halkın biraz tembelleştiğini söyleyen Saraç, ''Söylendiği gibi göbek Türk kası değildir. Hastalığa davettir. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimize bakın, hepsi zayıf. Onların mirası yöresel mutfağı yaşatmaya çalışıyoruz ama hazır gıdaları tüketmeyi tercih ediyoruz. Biz biraz tembelleştik. Bu bize, Türk milletine hiç yakışmıyor” dedi. Mevsime göre yapılan sağlıklı tercihlerin, egzersiz yapmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulayan Saraç, sağlıklı beslenmenin altın kurallarından birinin de beyaz un ve ekmekten, şekerden uzak durmak olduğunu belirtti. Dr. Saraç, “Evinize beyaz ekmek sokmayın. Şekerden ve katkılı ürünlerden mutlaka uzak durun. Eğer şeker tüketiyorsanız spor yapmanız gerekiyor” dedi. Sıkça tüketilen içeceklerin kalori değerlerinden söz eden Saraç, asitli içeceklerde daha çok kalorinin olduğunu kaydetti. Ender Saraç, içeriğinde glikoz şurubu, mısır şurubu yazan içeceklerin alınmamasını, çocuklara kesinlikle içirilmemesini önerdi. Saraç, “Alkali içecekleri tercih etmelisiniz. Yasemin, nane, rezene, papatya, melisa, yeşil çay tüketin, ne olursa olsun karbonhidrat ve proteini bir arada tüketmeyin. Proteinin yanında lifli posalı yiyecekler tüketin. 6 ayda bir mutlaka kan tahlili yaptırın'' ifadelerini kullandı.

Antep mutfağına övgü

Antep mutfağına övgüler yağdırarak sözlerine devam eden Saraç, "Biliyorum ki çok güzel bir mutfağa sahipsiniz. Baklavanız, kebaplarınız, tencere ve fırın yemeklerinizi sayarken iştahın açılmaması mümkün değil. Ama bununla birlikte harika baharatlarınız ve organik ürün zenginliğiniz de var, mutlaka her şeyi dengeleyin. Bu yörede yetişen bitki ve baharatların yemek kültürünüzü desteklediğini unutmayın. Hiçbir şeyin rengi tadı kokusu tesadüf değildir. Yörenize özel bitkilerin ne işe yaradıklarını öğrenip tüketin, mesela zahter çayı hepsinin kralı kolesterol şeker damar sertliğini söküp atar, ödem ve parazit temizler, pul biber kolesterolü düşürür, Menengiç mantarı önler şekeri düşürür, idrar söktürür. Tarhunu kaynatıp içine karanfil atarak içtiğinizde mutlaka insülin ve şekere çok iyi gelecektir, sumak kan yapar antioksidan özelliği için salatalarda kullanın, sumak ekşisini unutmayın, kansere karşı korur, nane çayı sıcakta ferahlatır, meyan şerbetini kaybetmeyin" diye konuştu.

Söyleşi programının ardından Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Oya Alpay tarafından Dr. Ender Saraç'a kutnu şal verildi.